O prácu mestského policajta nie je v Rožňave záujem

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Rožňava 3. októbra (TASR) – Práca mestského policajta v Rožňave nie je pre potenciálnych záujemcov zaujímavá, hoci nezamestnanosť v regióne je v porovnaní s inými časťami Slovenska vyššia. Na poslednom zasadnutí mestského zastupiteľstva o tom informoval náčelník mestskej polície (MsP) Róbert Hanuštiak v rámci diskusie k správe o činnosti polície za prvý polrok 2018."V tomto období sa nám síce podarilo prijať jedného príslušníka, ale až na tretí raz. S týmto problémom budeme zápasiť aj naďalej," podotkol náčelník s tým, že napríklad na opakované výberové konanie, ktoré sa uskutočnilo minulý týždeň, sa prihlásil iba jediný záujemca. "Aby sa nám podarilo obsadiť toto miesto, tak som nechal vypracovať aj náborové plagáty. Je to možno až na smiech, ale je to tak," dodal.Podľa poslanca Juraja Balázsa sú s fluktuáciou mestských policajtov spojené i opakované náklady samosprávy na vyškolenie či výstroj. "Sú to obrovské finančné prostriedky, ktoré sa na policajta vynakladajú, a on potom odíde. Kde je ten problém, prečo policajti odchádzajú? Predpokladám, že je to v odmeňovaní, teda vo výške platov," konštatoval poslanec, podľa ktorého to musí mať dosah aj na kvalitu MsP v meste."Keď sa zamyslím nad tým, že na základe týchto platov nevieme obsadiť Policajný zbor v Rožňave, ako sa to podarí v Nitre, Trnave alebo Bratislave?" opýtal sa Balázs s tým, že povolanie mestského policajta by mali spraviť pre uchádzačov lukratívnejším.Náčelník mu odpovedal, že na motivácii záujemcov v rámci finančného a sociálneho zabezpečenia úspešne spolupracujú s vedením mesta a odborového zväzu. "Do kolektívnej zmluvy sa zapracovali určité benefity pre príslušníkov MsP. Celkovo ale máme v rámci regiónu problém s tým, že ľudia nechcú pracovať, nie sú naučení pracovať," zdôraznil Hanuštiak. Podotkol tiež, že problém so záujemcami o zamestnanie má i Policajný zbor SR.Na margo nákladov v súvislosti s vyškolením a vystrojením mestských policajtov náčelník ďalej uviedol, že do podmienok prijatia zapracovali klauzulu, na základe ktorej musia mestu vrátiť investované financie, ak odídu z pracovného pomeru predčasne. "Rovnako to je, ak nespravia skúšku odbornej spôsobilosti, ktorá stojí v súčasnosti 450 eur. Pokiaľ príslušník neuspeje, je povinný nám vrátiť všetky náklady, ktoré sme do neho investovali," zakončil Hanuštiak.