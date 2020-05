O prácu prídu stovky ľudí, odborári z OZ KOVO evidujú dve hromadné prepúšťania

Mali by prepustiť až 450 pracovníkov

Dohodári aj agentúrni pracovníci

13.5.2020 (Webnoviny.sk) - Odborový zväz (OZ) KOVO aktuálne eviduje v rámci svojich členov dve hromadné prepúšťania, k znižovaniu stavu zamestnancov však podľa jeho informácií pristupujú aj v ďalších spoločnostiach."OZ KOVO momentálne eviduje oznámenie o hromadnom prepúšťaní v ZKW Krušovce, kde by malo byť prepustených celkovo 450 pracovníkov. Zatiaľ výpovede dostalo 148 zamestnancov," konkretizovala pre agentúru SITA podpredsedníčka zväzu Monika Benedeková. Firma je výrobcom svetlometov a hmloviek pre automobilový priemysel.Hromadné prepúšťanie bolo ohlásené aj u ďalšieho dodávateľa pre automobilový segment, v Miba Sinter Slovakia Dolný Kubín, týkať by sa malo 300 pracovníkov. K prepúšťaniu, aj keď nie hromadnému, pristúpili podľa Benedekovej aj v niektorých ďalších firmách.V spoločnosti Yanfeng Slovakia Automotive Interiors Systems, odštepný závod Námestovo bolo prepustených 130 zamestnancov a v ďalšej námestovskej firme Visteon Electronics Slovakia 78. Firmu Boge Elastmetall Slovakia so sídlom v Trnave opustilo 29 pracovníkov. Neistá je pritom podľa odborov stále aj situácia v PPS Detva."K redukcii pracovníkov dochádza aj v iných spoločnostiach, ide však predovšetkým o dohodárov, zamestnancov na dobu určitú, či agentúrnych pracovníkov," priblížila situáciu podpredsedníčka OZ KOVO. Aktuálne sa prepúšťanie najviac týka automobilového a strojárskeho priemyslu.OZ KOVO združuje členov predovšetkým z odvetví strojárskeho, elektrotechnického, hutníckeho a sklárskeho priemyslu, služieb a verejnej cestnej dopravy, vrátane členov vo všetkých typoch stredných škôl, ako i členov z iných odvetví, ktorí prejavili záujem byť organizovaní v odborovom zväze.