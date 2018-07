O prezidentský úrad na Ukrajine chce zabojovať aj Oleksandr Ševčenko

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Kyjev 2. júla (TASR) - Nezávislý ukrajinský poslanec Oleksandr Ševčenko v pondelok oznámil, že sa bude uchádzať o prezidentský úrad v budúcoročných voľbách. Vo voľbách sa tak zrejme stretne s kandidátom, ktorého v roku 2014 takmer knokautoval.Ševčenkov program s názvomje o, priblížila agentúra Interfax-Ukrajina.Svoj úmysel kandidovať na úrad prezidenta oznámili už viacerí Ukrajinci. Medzi nimi, a to 20. júna, aj predsedníčka ukrajinskej strany Vlasť (Baťkivščyna) a expremiérka Julija Tymošenková.Už vlani oznámil svoj úmysel kandidovať líder Radikálnej strany Oleh Ljaško. Práve s ním mal Ševčenko v auguste 2014 konflikt. Vo vestibule parlamentu v Kyjeve Ljaško obvinil Ševčenka, že ignoruje kritickú situáciu vojakov bojujúcich na východe Ukrajiny.povedal Ljaško na adresu Ševčenka krátko predtým, než dostal od neho úder do hlavy a zapotácal sa.Najbližšie prezidentské voľby by sa na Ukrajine mali konať 31. marca 2019. V májových prieskumoch verejnej mienky Tymošenková viedla s 13 percentami. Súčasný prezident Petro Porošenko sa v prieskume umiestnil na štvrtom mieste.V prezidentských voľbách z mája 2014 zvíťazil Porošenko. Získal takmer 55 percent hlasov. Druhá v poradí skončila Tymošenková s takmer 13 percentami.