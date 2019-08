O prípade Jankovskej nie je podľa R. Madeja ešte dostatok informácií

Na archívnej snímke Róbert Madej. Foto: TASR Pavol Zachar Foto: TASR Pavol Zachar

Bratislava 26. augusta (TASR) - O prípade štátnej tajomníčky ministerstva spravodlivosti Moniky Jankovskej (Smer-SD) nie je ešte dostatok informácií. Hovorí to šéf parlamentného ústavnoprávneho výboru Róbert Madej (Smer-SD), ktorý si chce počkať na ďalšie konanie. Na prípad sa pozerá "s veľkým záujmom".Národná kriminálna agentúra (NAKA) vykonala minulý týždeň u Jankovskej zaisťovacie úkony, štátna tajomníčka jej odovzdala mobilný telefón.povedal Madej v pondelok pred novinármi. Dodal, že s Marianom K. si on sám nepísal.Podľa Madeja je príliš skoro reagovať na situáciu.odpovedal šéf výboru na otázku, či si pamätá, že by niekedy polícia zabavila mobilný telefón štátnemu tajomníkovi pre podozrenie zo zneužitia právomocí verejného činiteľa.Viaceré opozičné strany trvajú na odchode Jankovskej z funkcie pre jej väzby s Marianom K. Aj podľa prezidentky SR Zuzany Čaputovej je zotrvanie Jankovskej vo funkcii neobhájiteľné. Jankovská komunikáciu s Marianom K. poprela.Premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) v reakcii na výzvy na jej odvolanie povedal, že bude konať, ak sa podozrenia potvrdia. Minister spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd) okamžite po potvrdení väzieb na Mariana K. podá návrh na odvolanie Jankovskej. V prípade, ak by strana Smer-SD, ktorá ju do funkcie nominovala, trvala na jej zotrvaní v pozícii, zváži Gál demisiu.