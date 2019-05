O regionálnu značku Gemer-Malohont sa môžu uchádzať ďalší záujemcovia

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Štefan Puškáš Foto: TASR/Štefan Puškáš

Hrachovo 24. mája (TASR) – Značku Regionálny produkt Gemer-Malohont, ktorá je určená pre tradičné výrobky a služby z rovnomenného regiónu na území okresov Rimavská Sobota, Revúca a Poltár, môžu v rámci aktuálnej výzvy získať ďalší záujemcovia. Ako TASR informovala Miroslava Vargová, manažérka Miestnej akčnej skupiny (MAS) Malohont, ktorá výzvu vyhlásila, žiadosti je možné predkladať do 24. júna.vysvetlila Vargová.Vhodnými žiadateľmi o udelenie značky sú podľa nej súkromne hospodáriaci roľníci, živnostníci a firmy so sídlom alebo prevádzkou v regióne Gemer-Malohont.dodala.Po udelení regionálnej značky budú výrobcovia povinní označiť svoje produkty začlenením loga do etikety, prípadne samolepkou či visačkou s logom značky, alebo označením predajného miesta. Značka bude spotrebiteľom zaručovať pôvod výrobku v regióne, ako aj využívanie tradičných postupov, alebo miestnych či regionálnych zdrojov.priblížila Vargová.Ako ďalej doplnila, verí, že spolupráca v tejto oblasti pomôže rozšíriť regionálne značenie na viac výrobcov, čo prispeje k posilneniu regionálnej značky a jej významu, ako aj k zviditeľneniu regiónu Gemer-Malohont.