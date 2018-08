O Šatku z Dunajskej Stredy sa zaujíma maďarský majster MOL Vidi FC

Na archívnej snímke Ľubomír Šatka. Foto: TASR Martin Baumann Foto: TASR Martin Baumann

Dunajská Streda 20. augusta (TASR) - O slovenského futbalového obrancu Ľubomíra Šatku sa zaujíma maďarský majster MOL Vidi FC. Účastník play off Ligy majstrov pracuje na posilnení kádra a jednou z nových posíl by mohol byť stopér fortunaligistu DAC Dunajská Streda. Informoval o tom maďarský portál fociclub.hu.Šatka je odchovancom dubnického futbalu, odkiaľ v roku 2012 prestúpil do anglického Newcastlu United. V januári 2017 prišiel na hosťovanie do Dunajskej Stredy, kde napokon podpísal zmluvu do leta 2020. Dvadsaťdvaročný stopér má za sebou aj debut v seniorskej reprezentácií, keď v marci nastúpil proti Thajsku.MOL Vidi FC v lete zmenil svoj názov z Videotonu Székesfehérvár a po získaní titulu úspešne účinkuje v kvalifikácii LM. V prvom predkole vyradil luxemburský Dudelange, potom bulharský Ludogorec Razgrad a v 3. predkole švédske Malmö. V play off ho čaká grécky tím AEK Atény. Prípadný neúspech by znamenal pre mužstvo jesenné účinkovanie v skupinovej fáze Európskej ligy. V kádri MOL Vidi FC figuruje aj slovenský brankár Tomáš Tujvel.