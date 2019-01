O situácii v polícii a lustrovaní J. Kuciaka parlament hovoriť nebude

Na archívnej snímke portrét zavraždeného investigatívneho novinára Jána Kuciaka. Foto: TASR Jakub Kotian Foto: TASR Jakub Kotian

Bratislava 29. januára (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR nebudú rokovať o situácii v Policajnom zbore SR a nebudú ani hovoriť o informáciách, že novinár Ján Kuciak bol pred smrťou údajne na príkaz vtedajšieho policajného prezidenta Tibora Gašpara lustrovaný. V úvode 40. schôdze totiž neprešiel takýto návrh na doplnenie programu od Veroniky Remišovej (OĽaNO).uviedla.So svojimi návrhmi neuspel ani Zsolt Simon (nezaradený). Chcel požiadať ministerku školstva Martinu Lubyovú (nominantku SNS), aby do parlamentu predložila novelu školského zákona, ktorá ustanoví, že nie je možné trestať žiakov za odpisovanie. Mala to byť reakcia na okolnosti, za akých napísal svoju rigoróznu prácu predseda NR SR Andrej Danko (SNS).Simon tiež neúspešne žiadal, aby vláda predložila v skrátenom konaní návrh ústavného zákona, ktorým sa zruší milosť v súčasnosti väzobne stíhanému podnikateľovi Marianovi K., ktorú mu pred rokmi udelil vtedajší prezident Michal Kováč.Simonovi neprešiel ani návrh, aby plénum vyjadrilo nesúhlas s prejavmi predsedu NR SR Andreja Danka, "ktoré vzbudzujú rasovú alebo etnickú nenávisť". Narážal na to, keď Danko cez víkend označil podpredsedníčku parlamentu Luciu Ďuriš Nicholsonovú (SaS) za cigánočku.