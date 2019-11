O slobodu treba bojovať každý deň, pripomenul A. Danko

Andrej Danko, archívna snímka. Foto: TASR Jakub Kotian Foto: TASR Jakub Kotian

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 17. novembra (TASR) – Sloboda je najvyššia hodnota, musíme ju chrániť a bojovať o ňu každý deň. Vyhlásil to predseda parlamentu Andrej Danko (SNS) v príhovore v RTVS pri príležitosti 30. výročia Nežnej revolúcie. Poukázal aj na úlohu médií, kritizoval ich, že nie vždy šíria pravdu. Do spoločnosti podľa neho treba vrátiť pokoru aj dialóg. Pripomenul aj, že sloboda neexistuje bez zodpovednosti.povedal s tým, že sloboda neexistuje bez zodpovednosti. Treba podľa neho do spoločnosti vrátiť pokoru, ako aj dialóg medzi politikmi, médiami či občanmi.skonštatoval Danko.Danko v príhovore kritizoval niektoré "novodobé" médiá, odmieta, aby slúžili len Západu. Kým v minulosti médiá ovládali komunisti, v súčasnosti sú to oligarchovia, poukázal. Tvrdí, že viaceré "stranícke" denníky a televízie nemajú záujem šíriť pravdu a treba s tým bojovať.uviedol Danko s tým, že aj na sociálnych sieťach sa často šíri nenávisť a klamstvá, ktoré sa schovávajú za falošné identity a slobodu prejavu.Danko vyjadril v príhovore úctu a vďaku všetkým, ktorí sa nebáli prejaviť svoj občiansky postoj v roku 1989.