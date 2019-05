O slovenskej realite a o obchádzaní potrieb občanov

Foto: NEF Hospodársky klub Foto: NEF Hospodársky klub

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 20. mája (OTS) -1. Vlastenectvo alebo videopodnet francúzskej političky M. Maréchal https://gloria.tv/video/ixxu3QKqnzmt2mZsDYfT3ue7Z 2. Čo bude, keď sa začne a rozvinie 4. priemyselná revolúcia ?3. Pôsobenie bánk v súčasnom svete a v SRČína a Rusko ako nepriatelia Slovenska ?Kto je alebo kto by mal byť naším poslom mieru a pravdy o šťastí človeka ?ATT Investments CZ SE.E.P.E.E. France, Swiss Aqua Technologies a Restaurant Liviano***19. 2. 2019od 25. 2. do 20. 11. 2019od 25. 11. do 31. 12. 2019predjarie roku 2020Swiss Aqua TechnologiesOd 1993. roka udelených na základe neverejného hlasovania 265 Zlatých biatcov,z toho pre zahraničné osobnosti 67Nominovaní zo SR : 1., prírodovedec, enviromentalista a spisovateľ, doc., Ing., CSc.; 2, primár Oddelenia chirurgie ruky a Komplexu operačných sál Univerzitnej nemocnice Bratislava - Ružinov, zakladateľ plastickej chirurgie a spoluzakladateľ mikrochirurgie v plastickej chirurgii v SR, MUDr.; 3., riaditeľka vydavateľstva a reklamnej agentúry Mayer media, s. r. o., šéfredaktorka časopisu Extra Plus, Mgr.; 4., neurochirurg, dekan Lekárskej fakulty UK, prof., MUDr., DrSc.; 5., riaditeľ Centra intervenčnej neurorádiológie a endovaskulárnej liečby, MUDr., PhD., MPH., FCIRSE,Nominácia: 15. mája 2019 6.Za dlhoročnú vynikajúcu zdravotnícku a všestrannú starostlivosť o pacientov Nominácia: 20. mája 2019Nominované zahraničné osobnosti : 1., britský - anglický konzervatívny filozof, politológ , publicista a spisovateľ, osobnosť "Novej Pravice" zo záveru 20. st.2.predseda Dozornej rady Vienna Insurance Group a predseda predstavenstva Wiener Städtische Verein, Rakúsko, Dr; 3., makroekonomická a finančná analytička, spisovateľka, komentátorka, maklérka, riaditeľka poradenskej spoločnosti Next Finance, Česká republika, Ing.; 4., 38. prezident Brazílie, podpredseda vlády a minister vnútra Talianskej republiky;, predseda vlády Maďarskej republiky;, kancelár Rakúskej spolkovej republiky;, prezident USA;, ruský prezident Nominácia : 3. 3;, predseda vlády ČR Nominácia : 3. 3.: Poštová banka; Prvá stavebná sporiteľňa; Fio banka, sporiteľné družstvo; Čs. obchodná banka a J&T banka - Nominácia: 5.5.2019, poslanec NR SR, doc. JUDr. CSc.;, kandidátka na prezidentku SR, zvolená prezidentka SR 30. 3. 2019, Mgr.;, kandidát na prezidenta SR, Dr., Ing., PhD, bezpečnostný analytik;, predseda SOPK , doc., Ing., CSc.;, poslankyňa a predsedníčka Výboru pre hospodárske záležitosti, NR SR, Ing.;, kandidát na prezidenta SR, poslanec NR SR, Bc.;, poslanec NR SR;, predseda NR SR, predseda SNS, JUDr.;, poslanec a predseda Výboru pre európske záležitosti NR SR, Mgr., PhD;, minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, JUDr.;, minister dopravy a výstavby SR, PeadDr.;, predseda vlády SR od 22. 3. 2018, Ing.;, kandidát na prezidenta SR, podpredseda NR SR, Ing.;, prorektor Univerzity Komenského, jadrový fyzik, prof., RNDr., DrSc.;, kandidát na prezidenta SR, sudca NS SR, JUDr. Nominovaný 6. 3. 2019;, kandidát na prezidenta SR, podpredseda EK, JUDr. Nominovaný 7. 3. 2019;, poslanec NR SR, akad. arch. Ing. arch. Nominovaný 24. 3. 2019;, podpredseda strany Most - Híd, MA, Nominovaný 7. 4. 2019;, poslanec NR SR, predseda Osobitného kontrolného výboru na kontrolu Vojenského spravodajstva, Ing. Nominovaný 7. 4. 2019;, redaktor, reportér a moderátor, TV Markíza Nominovaný 7. 4. 2019;, poslankyňa NR SR, Mgr. Nominovaná 7. 4. 2019;, minister spravodlivosti SR Nominovaný: 29. 4. 2019,, prozaik, bývalý diplomat a politik, Ing. Nominovaný: 5. 5. 2019,, poslanec NR SR a predseda jej Výboru pre verejnú správu a reg. rozvoj, Mgr. Nominovaný: 20. 5. 2019, laureát Nobelovej ceny za mier, osobnosť celosvetove humanizujúca a socializujúca ľudskú spoločnosť, Bangladéš;, folkový spevák, textár, skladateľ, gitarista a hráč na heligónku, vyznávajúci jedinečnosť života ako takého a čistotu ľudských vzťahov, Česká republika;, zakladateľ a prezident Svetového ekonomického fóra, Švajčiarsko;, "neanglická" speváčka zo svetového ženského TOP 10 za rok 2018, ktorá sa angažuje aj v združení roterkeil.net bojujúcom proti detskej prostitúcii, Nemecko;, predsedníčka CDU, Nemecko, ktorá preukazuje snahu o zosúladenie nemeckých národných záujmov so záujmami a potrebami EÚ a jej jednotlivých členov a so zreteľom na prehodnotenie nemeckého prístupu k migrácii Nominácia: 12. 3.;, francúzsky ekonóm, ktorý rozvíja teóriu ako sa vyhnúť deštrukcii kapitalizmu a demokratických hodnôt Nominácia: 27. 3.;UPOZORNENIE: Upozorňujeme čitateľov, že materiály označené skratkou OTS sú poskytované v rámci Originálnej textovej služby, zverejňujeme ich v plnom znení, a za ich obsah nesie zodpovednosť zadávateľ.