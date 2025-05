O spaľovni komunálnych odpadov v Skalici by mohli občania rozhodovať v referende

Centrum ekologického hospodárstva

Najmodernejšia forma spracovania odpadov

8.5.2025 (SITA.sk) - Primátorka Skalice Oľga Luptáková požiada mestských poslancov o vyhlásenie referenda o výstavbe spaľovne odpadov v meste. Na najbližšie zasadnutie mestského zastupiteľstva navrhne zmenu rozpočtu, aby sa vyčlenili prostriedky na organizovanie referenda.Konať by sa podľa Luptákovej malo vtedy, keď budú známe výsledky posudzovania vplyvov na životné prostredie.Spoločnosť GGES podnikateľa Ivana Kmotríka plánuje vybudovať v Skalici Centrum ekologického hospodárstva. Jeho kľúčovou časťou má byť zariadenie na energetické zhodnocovanie odpadov s výrobou elektriny a tepla, ktoré budú dodávané miestnemu priemyslu a rezidentom mesta Skalica.Zariadenie má ročne spracovať 135 tisíc komunálnych odpadov. Súčasťou centra bude aj zariadenie na fermentáciu biologicky rozložiteľných odpadov s kapacitou 75 tisíc ton.V prípade Centra ekologického hospodárstva by podľa primátorky Luptákovej išlo o najmodernejšiu formu spracovania odpadov. Zámer momentálne prechádza procesom posudzovania vplyvov na životné prostredie. Výsledky posudzovania bude musieť investor verejne prerokovať priamo v Skalici.„Až vtedy, keď budeme mať dostatok informácií od odborníkov, sa otvorí široká a vecná diskusia, aby sme my, občania, mohli zvážiť výhody alebo prípadné riziká tohto projektu,“ vysvetlila primátorka.Mestské zastupiteľstvo v Skalici má najbližšie zasadnutie naplánované na 28. mája.