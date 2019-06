O Stocha má eminentný záujem grécky PAOK Solún

Miroslav Stoch, archívna snímka. Foto: TASR Pavel Neubauer Foto: TASR Pavel Neubauer

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Praha 27. júna (TASR) - O slovenského futbalového reprezentanta Miroslava Stocha má eminentný záujem grécky klub PAOK Solún. Krídelník Slavie Praha v ňom už pred šiestimi rokmi pôsobil. Podľa českých médií by sa rokovania o Stochovom prestupe mali výrazne pohnúť do piatka, keď český šampión odchádza na sústredenie do Rakúska.Kouč "zošívaných" Jindřich Trpišovský už po prípravnom zápase s Dynamom České Budějovice naznačil, že o Stocha je v Grécku veľký záujem.citoval slová Trpišovského server iDnes.cz.Podľa gréckych médií by Slavia mohla za Stocha dostať odstupné vo výške 1,5 milióna eur.