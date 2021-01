O udalosti z prešovského väzenia treba informovať citlivo, psychológ upozorňuje na nežiaduce javy

psychológ

Ťažké obdobie pre ľudí s duševnými ochoreniami

Čísla, ktoré môžu ľuďom pomôcť

1.1.2021 (Webnoviny.sk) - O udalosti, ktorá sa stala 29. decembra v súvislosti s policajným exprezidentom Milanom Lučanským v prešovskom väzení, by mali médiá, politici aj verejnosť informovať citlivo.Vo svojom statuse na sociálnej sieti ich k tomu vyzvala programový riaditeľ občianskeho združenia IPčko Marek Madro Zdôraznil, že v médiách, komentároch a v diskusiách sa objavujú informácie s podrobným opisom toho, akým spôsobom sa mal pokus o samovraždu udiať.„Citliví a zraniteľní ľudia tak dostávajú presný návod, ako svoju smrť realizovať. A prináša to aj ďalšie nežiadúce javy,“ upozornil.Dodal, že aktuálne obdobie je pre ľudí trpiacich duševnými ochoreniami veľmi ťažké. „Prosím, nesťažujme ho ešte viac,“ apeloval s tým, že plne rozumie povinnosti o udalosti informovať, no chce, aby sa myslelo aj na „zraniteľných čitateľov“.Ľudia, ktorí sa cítia bezradní, môžu nájsť pomoc prostredníctvom bezplatnej a anonymnej online poradne pre mladých IPčko.sk poradna@ipcko.sk, na Linke dôvery Nezábudka na čísle 0800 800 566, prostredníctvom online poradne Ligy za duševné zdravie či na čísle 116 11 Linky detskej istoty.