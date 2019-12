O väzbe riaditeľa Tiposu sa bude rozhodovať vo štvrtok

Na Špecializovanom trestnom súde (ŠTS) v Banskej Bystrici sa rozhodovalo o väzbe dvoch osôb v kauze Tipos. Na snímke obvinený šéf Tiposu Ján B. prichádza na (ŠTS) v Banskej Bystrici 29. novembra 2019. FOTO TASR - Ján Krošlák Foto: TASR Foto: TASR

Bratislava 2. decembra (TASR) - Najvyšší súd (NS) SR vytýčil termín zasadnutia v prípade sťažnosti prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) voči rozhodnutiu Špecializovaného trestného súdu (ŠTS), pracovisko Banská Bystrica, ktorý nezobral v piatok (29. 11.) generálneho riaditeľa a predsedu predstavenstva spoločnosti Tipos Jána B. a šéfa IT odboru Miloša P. do väzby.Ako informovala TASR hovorkyňa NS SR Alexandra Važanová, verejné zasadnutie v tejto veci je vytýčené na štvrtok (5. 12.) popoludní. "," uviedla pre TASR hovorkyňa ŠTS Katarína Kudjáková." uviedol obhajca Martin Krakovský.Podľa vyjadrenia Krakovského znie absurdne, že obvineným sa kladie za vinu nenahlásenie podozrivých operácií. Na základe operácií malo dochádzať k páchaniu trestnej činnosti. Podľa jeho slov je teraz na dozorujúcom prokurátorovi, aby sa vyrovnal s tým, prečo pred dvoma rokmi, keď dvojica iniciovala vyšetrovanie, sa vyšetrovanie neuskutočnilo.Ministerstvo financií (MF) SR na základe štvrtkových (28. 11.) informácií rozhodlo, že odvolá Jána B. z funkcie generálneho riaditeľa a predsedu predstavenstva spoločnosti Tipos. TASR o tom informovala riaditeľka tlačového odboru rezortu Alexandra Gogová. "," komentovala Gogová s tým, že fungovanie spoločnosti pokračuje v normálnom režime, o čom svedčí podľa jej slov aj štvrtkové riadne rokovanie predstavenstva.Počas akcie v utorok (26. 11.) v priestoroch spoločnosti príslušníci NAKA zadržali nielen šéfa Tiposu, ale aj šéfa IT odboru Miloša P. Polícia vo štvrtok na sociálnej sieti informovala, že v prípade poškodenej lotériovej spoločnosti vyšetrovateľ NAKA obvinil dve osoby z trestného činu porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku a legalizácie príjmu z trestnej činnosti. Zároveň polícia potvrdila, že vyšetrovateľ prokurátorovi ÚŠP predložil podnet na ich vzatie do väzby. V uvedenej veci je poškodená spoločnosť Tipos.