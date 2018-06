O víťazovi G-skupiny môžu medzi Anglickom a Belgickom rozhodnúť karty

Na snímke hráči Belgicka oslavujú gól Edena Hazarda v zápase základnej G-skupiny MS vo futbale Belgicko - Tunisko na štadióne Spartaka Moskva v ruskej metropole 23. júna 2018. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

G-skupina, 3. kolo:

ANGLICKO - BELGICKO, štvrtok 28. júna, 20.00 SELČ, Kaliningrad (Štadión Kaliningrad)

hlavný rozhodca: Damir Skomina (Slov.)



predpokladané zostavy:



Anglicko: Pickford - Jones, Stones, Maguire - Alexander-Arnold, Alli, Dier, Lingard, Rose - Kane, Rashford

Belgicko: Courtois - Alderweireld, Kompany, Boyata - Meunier, Dembele, Fellaini, Carrasco - Mertens, Batshuayi, T. Hazard



Tabuľka G-skupiny:



1. Anglicko 2 2 0 0 8:2 6*

Belgicko 2 2 0 0 8:2 6*

------------------------

3. Tunisko 2 0 0 2 3:7 0

4. Panama 2 0 0 2 1:9 0

*istý postup do osemfinále

Kaliningrad 28. júna (TASR) - Môže to byť súboj momentálne najlepších strelcov MS, no aj prípadný duel B-tímov. Futbalisti Anglicka a Belgicka si to vo štvrtok o 20.00 SELČ v Kaliningrade rozdajú v priamom súboji o prvé miesto v G-skupine. Obe mužstvá majú istotu osemfinále, na konte majú po dve výhry a zhodné skóre 8:2. Zvyšní účastníci skupiny Panama a Tunisko sú už z postupovej hry von a v Saransku sa pokúsia v záverečnom vystúpení získať prvé body.Päťgólový líder tabuľky strelcov Harry Kane z Anglicka a štvorgólový Belgičan Romelu Lukaku by mohli fanúšikom ukázať v priamom súboji, ako sa bojuje o Zlatú kopačku. Lukaku má však zdravotné problémy, rovnako ako jeho dvojgólový spoluhráč Eden Hazard. Španielsky tréner Belgicka Roberto Martinez pred zápasom povedal, že si dokonca môže v zostave podľa potreby dovoliť urobiť až 10 zmien. A jeho kolega Gareth Southgate určite pouvažuje nad rovnováhou medzi Kaneovými ambíciami stať sa najlepším strelcom turnaja, resp. dopriať mu potrebný oddych do náročných vyraďovacích bojov. Do zostavy môže okrem mnohých ďalších faktorov prehovoriť aj "žlté ohrozenie", v tíme Belgicka hrozí prípadná stopka po druhej žltej karte triu Jan Vertonghen, Thomas Meunier, Kevin De Bruyne, v anglickom duu Kyle Walker, Ruben Loftus-Cheek.Práve počet žltých, resp. červených kariet môže ako kritérium fair play rozhodnúť o víťazovi skupiny. V prípade remízy budú totiž obaja súperi na tom vo všetkých rozdielových kritériách rovnako okrem momentálnych kariet. Ak sa aj tie vyrovnajú, rozhodne žreb.citovala Southgatea agentúra AP. Existujú špekulácie, že obaja by si mohli vybrať prípadnou prehrou ľahšiu časť pavúka, keďže víťaz skupiny by sa vo štvrťfinále mohol stretnúť s víťazom E-skupiny, ktorým sa môže stať Brazília.dodal tréner Angličanov.Hráči sa výborne poznajú, keďže až 11 Belgičanov pôsobí v Premier League. Aj z tábora "červených diablov" počuť slová o odmietnutí kalkulácií.povedal obranca Toby Alderweireld. Na margo rotácie hráčov na podujatí tohto typu kouč Martinez uviedol:Do zostavy by sa tak mohol vrátiť aj kapitán Vincent Kompany, ktorý sa doliečoval po zranení a v prvých dvoch zápasoch chýbal.Víťaz tejto skupiny sa v osemfinále stretne s druhým z H-skupiny, ktorým môže byť Japonsko, Senegal alebo Kolumbia, už ale nie eliminované Poľsko. Duel, ktorý ako hlavný rozhodca povedie Slovinec Damir Skomina vysiela v priamom prenose RTVS na Jednotke.