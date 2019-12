Na archívnej snímke rokovacia sála počas schôdze NR SR. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 9. decembra (TASR) - O voľbu poštou zo zahraničia treba požiadať do 10. januára budúceho roka. Ministerstvo vnútra už eviduje okolo 700 žiadostí. Riaditeľka odboru volieb, referenda a politických strán na ministerstve vnútra Eva Chmelová zdôraznila, aby si voliči voľbu poštou nenechávali na poslednú chvíľu. Obálka s odovzdanými hlasovacími lístkami musí byť doručená najneskôr do 28. februára 2020.skonštatovala Chmelová na diskusii organizovanej Centrom pre nezávislú a objektívnu žurnalistiku. Poštou môžu voliť plnoletí občania SR bez trvalého pobytu na Slovensku, ale aj občania s trvalým pobytom na Slovensku, ktorí v krajine v čase volieb nebudú. Žiadosť nájdu na webstránke ministerstva vnútra, zaslať ju môžu elektronicky alebo listom. Volič s trvalým pobytom na Slovensku musí poslať žiadosť o voľbu poštou obci, kde má trvalý pobyt.Volič bez trvalého pobytu na Slovensku musí žiadosť v listinnej podobe doručiť na adresu odboru volieb, referenda a politických strán Ministerstva vnútra SR. Elektronickú žiadosť treba posielať na emailovú adresu volby@minv.sk.Ak bude žiadosť v poriadku, voličovi prídu najneskôr 35 dní pred dňom konania volieb na adresu miesta pobytu v cudzine úradne opečiatkovaná obálka, hlasovacie lístky, návratná obálka označená heslom "s predpísanými adresami a poučenie o spôsobe hlasovania.Chmelová v tejto súvislosti dodala, že ani ministerstvo si nenecháva zasielanie hlasovacích lístkov občanom žijúcim v zahraničí na poslednú chvíľu, teda po 10. januári. So zasielaním začne hneď, ako mu doručia hlasovacie lístky.Svetové združenie Slovákov v zahraničí vo svojom stanovisku uviedlo, že v roku 2016 volilo poštou viac ako 17.000 Slovákov zo zahraničia, podľa odhadov združenia ďalších 30.000 pricestovalo a odvolilo na Slovensku. Združenie navrhuje, aby sa dalo voliť aj na zastupiteľských úradoch. Požiadavkou združenia tiež je, aby sa skrátili lehoty na voľbu poštou a aby sa táto možnosť rozšírila na prezidentské voľby. V budúcoročných voľbách odhaduje združenie nárast voličov poštou na 25.000, pričom pricestovať na Slovensko by ich mohlo 45.000.Parlamentné voľby sa budú konať 29. februára 2020, kandiduje v nich 25 politických subjektov.