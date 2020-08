O vydržaní majetku už bude rozhodovať len súd, ministerstvo upravilo legislatívu pre množstvo káuz

Úprava legislatívy pre množstvo káuz

Ignorovanie súdneho rozhodnutia môže vyjsť draho

19.8.2020 (Webnoviny.sk) - Súd bude môcť ako jediný potvrdiť vydržanie majetku. Uviedla to dnes po rokovaní vlády ministerka spravodlivosti SR Mária Kolíkov á (Za ľudí).Doposiaľ mohli o vydržaní majetku rozhodnúť notári. Táto ich právomoc teda bude už len na súdoch.Ministerstvo sa rozhodlo upraviť legislatívu pre mnohé kauzy, v ktorých bol postup notárov pri rozhodovaní o vydržiavaní majetku spochybňovaný.Do medzirezortného pripomienkového konania plánuje rezort zaradiť aj novelu zákona o civilno sporový poriadok a exekútorský poriadok. Novely majú za cieľ zefektívniť vymáhateľnosť práva.Zmena exekútorského poriadku súvisí s potrebou zaviesť opatrenia pre exekútorov, ktoré sú účinnejšie pre vymoženie povinností, ktoré sú nepeňažnej povahy.Opatrenie by do budúcnosti mohlo pomôcť aj v takých prípadoch, ako bol napríklad známy spievajúci dom v Štúrove, či v prípadoch stavieb, ktoré mali byť na základe súdneho rozhodnutia odstránené a napriek tomu naďalej stoja.Takéto ignorovanie súdneho rozhodnutia môže po novom vyjsť previnilca až 30-tisíc eur, alebo príde o vodičský preukaz, prípadne mu zablokujú a znemožnia používať jeho veci.