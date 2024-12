O Vysoké Tatry je veľký záujem. Hotely sú obsadené aj na Vianoce, aj na Nový rok

Zvýšená návštevnosť z Poľska

21.12.2024 (SITA.sk) - Obsadenosť hotelov vo Vysokých Tatrách stále rastie, hotelieri hlásia pozitívne správy o obsadzovaní kapacít aj na Vianoce či Nový rok. Na sviatočné dni sú v niektorých hoteloch už posledné voľné izby.Informovala o tom výkonná riaditeľka Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Región Vysoké Tatry Lucia Blašková . Rovnako rastie záujem aj o jarné prázdniny. Podľa Blaškovej je prognóza na zimnú sezónu pozitívna a obsadenosť v porovnaní s minulým rokom je o niečo vyššia.„Hotely sú pomerne dobre obsadené, veľká časť na viac ako 50 percent. Na Silvestra sa dajú zohnať iba posledné voľné izby,“ zhodnotila. V rámci národností pôjde o štandardnú skladbu. Medzi návštevníkmi dominujú Slováci, Poliaci, Česi a Maďari.„Očakávame, aj vzhľadom na viaceré aktivity, ktoré sme realizovali a realizujeme, nárast turistov z Rumunska a Veľkej Británie,“ skonštatovala výkonná riaditeľka miestnej OOCR. Zvýšenú návštevnosť z Poľska by mala podľa nej podporiť aj téma Tatranského ľadového domu.Ten dostal v tomto roku podobu Wawelskej katedrály a Kostola sv. Vojtecha v poľskom Krakove. Venovaný je budúcoročnému 30. výročiu druhej návštevy Jána Pavla II. na Slovensku, počas ktorej zavítal aj priamo do Vysokých Tatier.Okrem toho tam od januára pripravujú k tomuto výročiu rôzne sprievodné podujatia a materiály. V Tatrách sa už rozbehla aj lyžiarska sezóna, od 6. decembra sa lyžuje na Štrbskom Plese a od 14. decembra v Tatranskej Lomnici. Na svoje si prídu tiež milovníci bežkovania, ktorí môžu využiť viac ako 72 kilometrov profesionálne upravených tratí.Tatry ponúkajú aj mnoho príležitostí na pešiu turistiku nielen v lete, ale aj v zime. Okrem Chaty pod Rysmi môžu turisti navštíviť dvanásť tatranských vysokohorských chát. Novinkou medzi podujatiami sú Vianočné trhy na Hrebienku. Konajú sa každú sobotu a nedeľu počas adventu a následne od 26. decembra do 6. januára.