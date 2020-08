O využití amerických peňazí na vojenskú techniku by mali rozhodnúť vojaci a najlepšia ponuka

Dozbrojenie vrtuľníkov aj kúpa nových

Komplexná ponuka spoločnosti

10.8.2020 (Webnoviny.sk) - O využití peňazí vo výške 50 miliónov dolárov od Spojených štátov amerických (USA) by mali rozhodnúť Ozbrojené sily SR a najlepšia komplexná ponuka. Agentúru SITA o tom informovala hovorkyňa Ministerstva obrany SR Rezort môže tieto prostriedky použiť aj na nákup techniky, ktorá nahradí vybavenie z dôb bývalej Varšavskej zmluvy. Podmienkou je financovanie techniky v pomere jedna k jednej. Koncom júla minister obrany SR Jaroslav Naď OĽaNO ) povedal, že Slovensko by mohlo za peniaze od USA kúpiť napríklad nové vrtuľníky Black Hawk a dozbrojiť tie, ktoré už aktuálne má. Alternatívou k nim by mohol podľa ministra byť aj nákup ľahších vrtuľníkov.„Výber toho, čo potrebujú ozbrojené sily, ponechávame, samozrejme, na vojakoch. V súčasnosti preto v rámci Ozbrojených síl SR prebieha zber a sumarizácia požiadaviek, s ktorými budeme ďalej pracovať a na základe ktorých následne rozhodneme,“ povedal Naď.Dodal, že každú jednu investíciu dôkladne zvažujú podľa mnohých náročných kritérií. Na účelnosť vynakladania prostriedkov v prípade ponuky zo strany USA dozrie pracovná skupina odborníkov pod vedením štátneho tajomníka rezortu Mariana Majera.Podľa ministra bude dôležitá aj komplexná ponuka od spoločnosti, ktorú chce rezort dôkladne preskúmať a porovnať s rôznymi alternatívami.Cieľom súčasného vedenia rezortu je kvalitná technika, na ktorú sa budú môcť vojaci spoľahnúť, pričom vo finále rozhodne komplexná ponuka nielen pre vojakov, ale pre celé Slovensko.USA ponúkli Slovensku 50 miliónov dolárov, aby vymenilo techniku z obdobia Varšavskej zmluvy za tú ich. Pre Slovensko by to znamenalo možnosť nakúpiť americkú techniku v hodnote sto miliónov dolárov a zaplatiť polovicu výdavkov.