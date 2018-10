O zápise Kelemantie do zoznamu UNESCO sa rozhodne budúci rok

Ilustračné foto. Foto: TASR Foto: TASR

Iža 5. októbra (TASR) – Rímsky vojenský tábor Kelemantia v Iži (okres Komárno) je o krok bližšie k zápisu do Zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. Ako informoval Nitriansky samosprávny kraj (NSK), v prvých októbrových dňoch si bola túto národnú kultúrnu pamiatku pozrieť Hodnotiaca misia ICOMOS – Dunajský Limes v medzinárodnom zložení hodnotiteľov spolu so všetkými kompetentnými členmi riadiacej skupiny.Hodnotenie stavu Kelemantie a jej pripravenosti na zápis do zoznamu UNESCO bude známe na budúci rok, kedy v hlavnom meste Azerbajdžanu v Baku zasadne Výbor svetového dedičstva.informoval NSK.Rímsky vojenský tábor v Iži Kelemantia spolu s Rímskym vojenským táborom Gerulata v Rusovciach boli súčasťou hraníc Rímskej ríše, takzvaného Limes Romanus. Obe už boli na zápis do zoznamu UNESCO úspešne nominované.informoval NSK.