O. Žarnay: Kompetencie a povinnosti rady školy by sa mohli zmeniť

Na archívnej snímke Oto Žarnay. Foto: TASR/Jakub Kotian Foto: TASR/Jakub Kotian

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 2. októbra (TASR) - Kompetencie rady školy by sa mohli rozšíriť, zabezpečiť by sa malo aj včasné a riadne informovanie verejnosti o termíne a obsahu jej zasadnutí. Navrhuje to nezaradený poslanec Oto Žarnay v novele zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, ktorú predložil na októbrovú schôdzu Národnej rady (NR) SR.tvrdí predkladateľ.Cieľom návrhu je podľa jeho slov rozšírenie možnosti ministerstva školstva rozhodnúť o odvolaní riaditeľa školy, ak zriaďovateľ nekoná v zákonnej lehote. Navrhuje tiež prehĺbenie kompetencií rady školy, zabezpečiť chce aj včasnú a riadnu informovanosť verejnosti o termíne a obsahu zasadnutí rady školy.Návrhom chce docieliť aj riadnu aplikáciu zásady verejnosti na zasadnutiach rady bez obmedzenia samotnou radou. Okrem iného chce novelou aj eliminovať konflikt záujmov volených členov rady školy a zvýšiť ochranu osobnosti jej člena počas výkonu mandátu i po jeho skončení. Zároveň navrhuje rozšírenie možnosti odvolania člena rady školy.Žarnay parlamentu predložil aj novelu zákona o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch. Zvýšiť chce dôveryhodnosť a kvalitu hodnotenia práce riaditeľa školy alebo školského zariadenia prostredníctvom spätnej väzby zamestnancov. Tá by sa mala realizovať prostredníctvom rady školy.Rovnako navrhuje upraviť práva pri riešení sociálno-patologických prejavov v správaní sa na pracovisku. Na základe písomného podnetu by takéto situácie mohol riešiť priamo zriaďovateľ.