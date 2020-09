O zmanipulovaní procesu vo veci vraždy Kuciaka zatiaľ neexistujú informácie, tvrdí Letanovská

V nedeľnej diskusnej relácii O 5 minút 12 RTVS to povedala koaličná poslankyňa Národnej rady SR (NR SR) Andrea Letanovská (Za ľudí).

6.9.2020 - Zatiaľ neexistujú informácie o tom, že by bol súdny proces vo veci vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej, z ktorého obžaloby boli oslobodení podnikateľ Marian K. a Alena Zs., zmanipulovaný.Letanovská čakala v tomto procese iný výsledok. „Sudcovia však na to mali iný názor a môže nás mrzieť, že nemali dostatok dôkazov na vynesenie iného rozhodnutia. Musíme to však rešpektovať a veriť, že sa ten proces udial správnym spôsobom," uviedla koaličná poslankyňa.Opozičný poslanec parlamentu a podpredseda strany Smer - sociálna demokracia (Smer-SD) Ľuboš Blaha v relácii zdôraznil, že politikom neprináleží, aby komentovali či glosovali rozhodnutia súdov. Dôkazy na odsúdenie Mariana K. a Aleny Zs. z objednávky vraždy zjavne neboli podľa jeho slov dostačujúce, čo nepovažuje za chybu sudcov, ale za chybu vyšetrovateľov, respektíve obžaloby.Predseda poslaneckého klubu hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) Michal Šipoš verí, že rozhodnutie ešte zvráti Najvyšší súd SR. „Neprináleží mi komentovať tento rozsudok. Súcitím s rodinami zavraždených a verím, že spravodlivosti bude učinené za dosť, aby keď na Slovensku niekoho zavraždia, páchateľ bol za to patrične potrestaný," dodal Šipoš.