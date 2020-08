O zvýšení prvej pomoci pre podnikateľov sme nerokovali, ministerstvo vyvracia tvrdenia priemyselných zväzov

Ukončili konzultácie s podnikateľmi

Príspevok musí odrážať reálnu mzdu

6.8.2020 (Webnoviny.sk) - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (MPSVR) na stretnutí s podnikateľským prostredím nerokovalo o aktuálnej prvej pomoci, ktorú úrady práce poskytujú firmám a podnikateľom. Pre agentúru SITA to uviedla hovorkyňa rezortu práce a sociálnych vecí Veronika Husárová "O možnostiach rozšírenia, zmenách, prípadne zvýšení „prvej pomoci“ sa rokuje na ekonomickom krízovom štábe," upozornila. Reagovala tak na tvrdenia Asociácie priemyselných zväzov (APZ) o tom, že sa rokuje o zvýšení maximálnej sumy príspevku pre zamestnanca na zachovanie jeho pracovného miesta.Rezort práce a sociálnych vecí podľa Husárovej v utorok ukončil konzultácie s podnikateľským prostredím ku koncepcii zavedenia systému skráteného pracovného času, tzv. "kurzarbeit“ do slovenského právneho poriadku. "V rámci nich bola, samozrejme, prerokovaná aj otázka výšky pomoci a nastavenia systému tzv. kurzarbeit," dodala hovorkyňa ministerstva práce a sociálnych vecí.Maximálna suma príspevku pre zamestnanca na zachovanie jeho pracovného miesta by sa mala zvýšiť zo súčasných 880 eur aspoň na 1 032 eur. V rokovaniach s ministerstvom práce a sociálnych vecí to presadzuje APZ.Tento príspevok by sa mal podľa APZ zvýšiť v období, kým bude na Slovensku nastálo zavedený tzv. kurzarbeit. Výška príspevku pre zamestnanca by sa mala podľa asociácie ohraničiť najmenej maximálnou sumou dávky v nezamestnanosti, čo predstavuje sumu 1 032 eur. APZ o tom v stredu informovala v tlačovej správe.Mesačný limit príspevku pre zamestnanca v súčasnosti predstavuje 880 eur, čo je 80 % z priemernej mzdy na Slovensku. Priemerná hrubá mzda na Slovensku v súčasnosti dosahuje výšku okolo 1 100 eur."S tým od začiatku nesúhlasíme. Nakoľko ide o pomoc priamo pre zamestnanca, výška príspevku musí odrážať jeho reálnu mzdu. V priemyselnej výrobe sa priemerná mzda pohybuje od 1 500 eur vyššie,“ uviedol generálny sekretár APZ Andrej Lasz. Asociácia preto žiada zvýšenie maximálnej sumy príspevku na 1 032 eur."Maximálny príspevok by sa tak priblížil k realite a zároveň spĺňal limit, ktorý už dnes povoľuje súčasná legislatíva,“ dodáva Andrej Lasz s tým, že nielen pre firmu a jej zamestnancov, ale aj pre štát je výhodnejšie pracovné miesto zachovať, ako zrušiť.Ak sa budú rokovania uberať aj naďalej správnym smerom, vyšší príspevok môže byť podľa APZ realitou už od októbra tohto roka. "Jeho výška by udržateľne pokryla obdobie do zavedenia stáleho kurzarbeitu. To sa odhaduje na január 2022," dodáva APZ.