O2 opäť pripomína, že sloboda nie je samozrejmosť. Tentokrát konceptom „Krajiny, do ktorej sa nechceme vrátiť“ a desiatkou ďalších projektov zameraných na 17. november

Vizitka kampane:

Kreatívna agentúra: Triad Advertising

Mediálna agentúra ZenithMedia:

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

15.11.2019 (Webnoviny.sk) - Operátor O2 už tradične aj tento rok pripomína, že sloboda nie je samozrejmosť. Tentokrát O2 spustilo veľkú online kampaň realizovanú cez influencerov na sociálnych sieťach. Cieľovou skupinou sú totiž predovšetkým mladí ľudia, pre ktorých je najdôležitejšie vyzdvihnúť skutočný význam hodnôt slobody a demokracie, keďže sami už často život pred Nežnou revolúciou nezažili."Tento rok sme sa rozhodli opäť zamerať na mladých ľudí, ktorí si november 89 pamätajú len sprostredkovane, prípadne z učebníc dejepisu. Je totiž stále dôležité pripomínať hodnoty slobody a demokracie, a to rovnako teraz, ako pred niekoľkými rokmi, keď sme s kampaňou začali. Zároveň si uvedomujeme, že dostať k mladej generácii podstatu novembra 89 môžeme hlavne cez netradičné a inovatívne formáty a kanály, ktoré sú im najbližšie," hovorí Markéta Plichtová, manažérka sociálnych médií a magazínu Sóda.V rámci kampane preto O2 oslovilo cestovateľa a vlogera PPPetra, ktorý tentoraz necestuje v priestore, ale v čase. Vo svojom vlogu sa vracia na Slovensko pred 30 rokmi. Zažíva rôzne situácie, ktoré boli pred Nežnou revolúciou bežné, ako napríklad zadržanie pasu, nemožnosť vycestovať do zahraničia či cenzúra tlače. Posolstvom videa je, že síce už precestoval mnohé krajiny, ale tam, kam by sa rozhodne nechcel vrátiť, je socialistické Československo.Video si môžete pozrieť tu:Pri príležitosti 30. výročia Nežnej revolúcie Férová nadácia O2 otvorila špeciálny grantový program Sloboda nie je samozrejmosť, kde podporila projekty, ktoré mladým vysvetľujú podstatu a dôležitosť Nežnej revolúcie, a to inovatívnou formou. Podporené boli projekty z oblasti vzdelávania a médií, občianskeho aktivizmu, literatúry, divadelnej a filmovej tvorby, počítačových hier, či virtuálnej reality.Do kampane sa zapojili aj ďalší influenceri, ktorí si na vlastnej koži "otestovali" výsledky podporených projektov.si tak zahrá hru, ktorá nás prostredníctvom virtuálnej reality prenesie do čias pred novembrom 89.si vyskúša hru, v ktorej sa hráč dozvie viac o minulom režime počas cesty v taxíku socialistickou Bratislavou asi prečíta komiks Nežná."Projekty, ktoré sme podporili, sa výzvy zhostili zodpovedne a podarilo sa nám vyskladať pestrý mix rôzneho druhu od počítačových hier, virtuálnu realitu až po filmové a divadelné eventy, pričom viaceré z nich sú aj nadčasového charakteru a dôležitosť Nežnej revolúcie budú pripomínať nielen v čase jej výročia, ale aj dlhodobo počas celého roka. Cieľom je pomôcť ich šíreniu nielen v online prostredí, ale aj na školách a vzdelávacích či kultúrnych inštitúciách," hovorí Tereza Molnár, šéfka komunikácie O2 a zodpovedná za Férovú nadáciu k výsledkom grantu Sloboda nie je samozrejmosť.Podporeným projektom a informáciám o Nežnej revolúcii venovala spoločnosť O2 aj tento rok špeciálne vydanie svojho magazínu Sóda, ktorý bude distribuovať do vlakov, autobusov ako aj do rôznych inštitúcií. Články v online podobe sú vypublikované na https://soda.o2.sk/pribehy/30-vyrocie-neznej-revolucie/special-k-vyrociu-neznej-revolucie-30-rokov-slobody/ V rámci kampane tiež dajú v priebehu 17. novembra cez svoje sociálne siete influenceri ako napríklad Gogo, Sajfa, Vec, Mlady.s, Joe Trendy, Čje či Babsy Jagušak a iní odpoveď na otázku: "Prečo by si sa nechcel/a vrátiť do Československa pred novembrom 89?"Odpovedať na otázku môže ktorýkoľvek používateľ Instagramu, na ktorom O2 zverejnilo logo kampane v gif formáte, ktoré nájde po zadaní kľúčového slova "sloboda" do vyhľadávania. (viď printscreen).Strategy director: Martin WoskaCreative director: Jaro Zacko, Vlado Kurek, Matúš HlibokýCopywriter: Vlado Kurek, Matúš Hliboký, Adam BaškaArt director: Marek Barančík, Csilla Polák, Tomáš BánikSocial media brand manager: Mária HadzimováAccount manager: Matej Pechota, Zuzana BosmanováAccount Teamleader: Martin BabjákSenior Account Manager: Soňa PollákováSenior Digital Consultant & Influencer leader: Ľuboš OláhSenior Digital Consultant & Strategy leader: Nikoleta SisikováInfluencer marketing v spolupráci so Seesame Communication Experts: Kamila Marfoldy, Peter Jančárik, Alexandra StrapákováInzercia