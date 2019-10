O2 Športová akadémia: Pohyb zlepšuje preukázateľne nielen pohybovú zdatnosť detí, ale aj ich pozornosť

Prieskum O2 ŠAMT: Pohybové aktivity zlepšujú koncentráciu, výsledky detí a stav pamäte

To, že pohyb prináša pozitívne výsledky, nie je prekvapením. Tentoraz však prieskum ukázal pozitívne zistenia a súvislosti medzi pohybom a ich schopnosťou sústrediť sa. Počas Európskej noci výskumníkov 2019 sa O2 spoločne s O2 ŠAMT rozhodli uskutočniť pilotnú štúdiu, ktorá testovala pozornosť detí pred vykonaním krátkej pohybovej aktivity a po nej. Tento výskum pozostával z 306 žiakov 1. až 9. ročníka základných škôl."Po krátkej pohybovej aktivite bola zaznamenaná zvýšená pozornosť, a to až u 30 % detí, čo predstavuje dostatočne veľkú reprezentatívnu vzorku k ďalšiemu sledovaniu nového aspektu vykonávania športových aktivít detí," zhrnula výsledky riaditeľka O2 ŠAMT Mária Bedleková."Dovolíme si konštatovať, že systematická a správne vykonávaná pohybová a športová aktivita môže dopomôcť k tomu, aby boli deti zdravé, šťastné a úspešné. Deti, ktoré vedia mobily odložiť bokom a ktoré sa učia používať šport ako nástroj dosahovania úspechov v škole a neskôr ako nástroj efektívneho fungovania v pracovnom a osobnom živote," hovorí marketingová manažérka O2 Slovakia Michaela Sakálová.O2 podporilo aj vydanie knihy Krotitelia displejov, ktorá sa venuje výzvam, ktoré pre dnešných rodičov predstavuje svet digitálnych technológií. Rodičom dáva praktické rady o tom, ako deti naučiť zvládnuť digitálny svet tak, aby im technológie nebrali viac, ako im dávajú. V knižke autorka Slávka Kubíková poukazuje aj na fakt, že jedným z dôležitých faktorov pri výchove k zodpovednému využívaniu technológií je práve pohybová príprava detí.Podpora Krotiteľov displejov pritom nie je len jednorazovou aktivitou, ale je súčasťou dlhodobej iniciatívy Dátuj zodpovedne."Záleží nám na tom, aby sme ako firma menili naše okolie a našu spoločnosť k lepšiemu. Podpora knihy, ktorá vysvetľuje, aké vážne riziká so sebou digitálne technológie prinášajú, a zároveň šíri osvetu, akým spôsobom budovať vzťah detí k technológiám tak, aby pred displejmi netrávili všetok svoj voľný čas, je pre nás prirodzeným pokračovaním našich doterajších aktivít," hovorí CEO O2 Slovakia Peter Gažík.O2 chce priniesť knihu, čo najviac čitateľom, preto si ju zákazníci O2 môžu kúpiť teraz so zľavou 30% cez O2 Extra výhody na www.extravyhody.o2.sk Súčasťou rozsiahlych aktivít na podporu zodpovedného využívania mobilu je aj kampaň Nebuď pirát, ktorú O2 odštartovalo v apríli. Upozorňuje ňou na problematiku používania telefónov za volantom. Zároveň sa snaží vodičov pozitívne motivovať za dodržiavanie rýchlosti a najmä nepoužívanie telefónu počas jazdy pomocou aplikácie O2 Extra výhody, ktorá je obohatená o navigáciu Sygic. Tá dokáže monitorovať a vyhodnocovať meranie rýchlosti a manipuláciu s telefónom prostredníctvom dotykového displeja.