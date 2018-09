Obama varuje pred vákuom v demokracii, Trumpa označil za symptóm

Na archívnej snímke Barack Obama. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 7. septembra (TASR) - Bývalý prezident USA Barack Obama predniesol v piatok svoj prvý prejav na podporu Demokratickej strany pred novembrovými voľbami do Kongresu. Ako informovala agentúra DPA, jeho prejav obsahoval ostrú kritiku na adresu republikánov.V prejave pred študentmi Illinoiskej univerzity Obama uviedol, že Republikánska strana sa zmenila a v priebehu niekoľkých desaťročí dospela k rozčleneniu, pocitom krivdy a paranoji. Uviedol však, že tieto zmeny sa nezačali príchodom Donalda Trumpa.dodal.Obama komentoval aj udalosti posledných dní, ktoré poznamenalo zverejnenie výňatkov z knihy novinára Boba Woodwarda a úvodník anonymného autora - zrejme úradníka administratívy USA - zverejnený v denníku The New York Times. Z oboch textov vyplýva, že časť ľudí zamestnaných v Bielom dome sa usiluje vyvíjať" a ochrániť tak krajinu pred najhoršími prezidentovými sklonmi.Obama v súvislosti s týmto tvrdením upozornil, že "demokracia takto nemá fungovať. Títo ľudia neboli zvolení. Oni nenesú zodpovednosť".Bývalý prezident USA vo svojom príhovore ďalej uviedol, že vníma aktivizáciu občanov v celej krajine. V súvislosti s nadchádzajúcimi voľbami do Kongresu Obama vyzval všetkých demokratov, aby prišli voliť.uviedol Obama. Dodal, žeupozornil.Obama apeloval na študentov, aby tiež prišli voliť, pretožeBlížiace sa voľby označil započas svojho života.dodal Obama v emotívnom prejave, ktorý vyvolával búrlivý potlesk.Obama má v úmysle zapojiť sa do predvolebnej kampane Demokratickej strany a podporiť jej kandidátov - v sobotu bude agitovať v americkom štáte Kalifornia a na budúci štvrtok v Ohiu.Trump na Obamov prejav pred študentmi v štáte Illinois reagoval ironicky a vyhlásil, že pri jeho sledovaní zaspal.