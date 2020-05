Obavy Patakyovej pre povinnú karanténu nie sú opodstatnené, opatrenie podľa Mikulca prináša výsledky

Nie všetkým sa dá vyhovieť

Zdravie občanov je prvoradé

6.5.2020 - Obavy verejnej ochrankyne práv Márie Patakyovej v súvislosti s umiestňovaním repatriantov do povinnej karantény v zariadeniach určených ministerstvom vnútra nie sú opodstatnené. Na tlačovej besede to v stredu povedal minister vnútra Roman Mikulec (OĽaNO).Zároveň upozornil na nízky počet ľudí na Slovensku, ktorí sú nakazení koronavírusom. Čísla podľa neho dokazujú, že opatrenie je efektívne a účinné. Poukázal aj na to, že niektoré prípady nákazy v poslednom čase zaznamenali práve u navrátilcov zo zahraničia.Štát sa podľa ministra snaží osobám v karanténe vychádzať v ústrety pri ich požiadavkách. Pripustil však, že nie všetkým sa dá vyhovieť. „V tom množstve opatrení sa nedá všetko urobiť úplne najlepšie," povedal.Súčasné opatrenia podľa Mikulca vychádzajú z uznesení vlády, ktoré sú zverejnené a rozhodnutí Ústredného krízového štábu SR. Pripomenul, že 12. marca boli zavedené kontroly na hraničných priechodoch, pričom vstup na územie SR bol umožnený len občanom a osobám s trvalým pobytom.Nariadením vlády začiatkom apríla sa následne zaviedli kontroly na vnútorných hraniciach, pričom v súlade so schengenskými predpismi boli aj predĺžené. Umiestňovanie navrátilcov do karantény sa podľa Mikulca vykonáva na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR, ktorý má takéto rozhodnutie vo svojej kompetencii.Mikulec doplnil, že pokiaľ to situácia v okolitých štátoch dovolí, opatrenia v súvislosti s povinnou karanténou sa môžu upraviť. „Stále je na prvom mieste zdravie občanov SR," dodal s tým, že s Patakyovou by chcel o jej výhradách diskutovať.Verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová koncom apríla odporučila zmeniť systém povinnej štátnej karantény. Obrátila sa preto na hlavného hygienika SR Jána Mikasa a požiadala ho o nápravu v prípade možného porušovania základných práv.Vykonávanie obmedzení sprevádzané zásahom do ľudskej dôstojnosti či ponižujúcim zaobchádzaním podľa nej nie je primerané a takýto zásah nie je v demokratickej spoločnosti akceptovateľný ani v zložitej situácii, v akej sa Slovensko v súčasnosti nachádza. List spolu s odporúčaniami poslala na vedomie aj vláde SR, ústrednému a permanentnému krízovému štábu.