Obavy z eskalácie napätia na Blízkom východe zvýšili cenu Brentu

Houston 19. septembra (TASR) - Ceny ropy Brent vzrástli vo štvrtok zhruba o 1,4 % po tom, ako sa trhy začali obávať eskalácie napätia na Blízkom východe v dôsledku víkendových útokov na zariadenia ropnej spoločnosti Saudi Aramco. Podľa niektorých analytikov sa útoky môžu zopakovať a ovplyvniť dodávky ropy od kľúčového producenta.Saudská Arábia a USA totiž poukázali priamo na Irán. Ten zodpovednosť za útoky dronmi, ktoré zredukovali produkciu ropy v Saudskej Arábii zhruba o polovicu, odmieta.uviedol Gene McGillian z americkej spoločnosti Tradition Energy. "To, čo trhy momentálne znepokojuje, je možná reakcia na víkendové útoky. Ako na to zareagujú USA a Saudská Arábia," povedal.Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v novembri dosiahla do 19.29 h SELČ 64,47 USD (58,25 eura) za barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to znamená rast o 87 centov (1,37 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI s októbrovým kontraktom sa zvýšila o 16 centov na 58,27 USD/barel.