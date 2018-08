Obavy z nových sankčných ciel USA voči Číne oslabili trend na burzách

Akcia nízkonákladových aerolínií Easyjet, ktoré ponúkajú viacero letov do Turecka, takisto oslabila o vyše 1 %. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Frankfurt nad Mohanom 31. augusta (TASR) - Vo svetovom obchode znovu zazneli hrozby, čo sa prejavilo na oslabení indexu Dax, ktorý je hlavným indexom nemeckej akciovej burzy. Posledný obchodný deň v tomto týždni uzatvoril Dax v porovnaní so štvrtkovým záverom o 1,04 % nižšie a klesol na 12.364,06 bodu.Za týždeň síce oslabil len mierne, ale od začiatku augusta do jeho konca stratil takmer 3,5 %. Nálada na burzách sa na sklonku týždňa zhoršila v celej Európe. Index eurozóny EuroStoxx klesol o 1,11 % na 3392,90 bodu. Francúzsky index CAC i londýnsky FTSE takisto oslabili.Burzových investorov vystrašili obavy zo zostrenia obchodnej vojny medzi Spojenými štátmi a Čínou. Je pravdepodobné, že prezident Donald Trump uvalí nové clo na ďalšie čínske tovary importované do jeho krajiny. O nových clách by mohol rozhodnúť už začiatkom budúceho týždňa. Informovala o tom spravodajská agentúra Bloomberg. Odvolala sa na dobre informované osoby.V Európe strácali v piatok najviac akcie automobiliek. Vo Frankfurte oslabili cenné papiere BMW, Daimlera a Volkswagenu o 1,5- až takmer 2 %. Akcie leteckej spoločnosti Lufthansa klesli o 4 %. Niektoré banky totiž v hodnotení firmy odporúčali ich majiteľom, aby sa ich zbavili.Euro voči doláru oslabilo. Európska centrálna banka stanovila nový referenčný kurz eura voči doláru na 1 EUR/1,1651 USD. Vo štvrtok (30.8.) bol kurz 1 EUR/1,1692 USD.