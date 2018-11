Občania Brezna zachraňujú historický ovocný sad, projekt mal úspech

Na snímke ovocný sad. Foto: TASR/Maroš Černý Na snímke ovocný sad. Foto: TASR/Maroš Černý

Brezno 7. novembra (TASR) – Historický ovocný sad v Brezne, v lokalite Banisko blízko nemocnice, bol kedysi obľúbeným a známym miestom. Postupne chátral, až kým si ho nevšimla Milada Medveďová, riaditeľka neziskovej organizácie Brezno pre občanov, ktorá svojím prístupom a nadšením pritiahla ďalších ľudí. Projekt Arborétum Banisko získal grant 2500 eur od nadácií Ekopolis a Slovnaft prostredníctvom programu Zelené oázy a v stredu v Brezne aj ocenenie za najkrajší projekt celého ročníka programu.Starý sad zachraňujú Brezňania spoločnými silami "v hodine dvanástej". V stredu tam vysadili 17 nových stromov, jabloní, hrušiek či sliviek."O ocenení rozhodla príkladná, a nie úplne všedná spolupráca z viacerých strán, či už to boli miestni seniori, základné školy, mestský úrad, občianske združenia i dobrovoľníci, teda masívne zapojenie viacerých. Nemenej rozhodlo i genius loci tohto miesta. Je to dedičstvo po bývalej poľnohospodárskej alebo gazdovskej škole. Našťastie, v Brezne sa našli rozumní a vnímaví ľudia, ktorí si uvedomili vysokú hodnotu tohto niekoľkohektárového sadu," konštatoval Milan Hronec z banskobystrickej Nadácie Ekopolis.Úspešný projekt získal odmenu ďalších 1000 eur od nadácií na revitalizáciu sadu, ale podľa Hronca je každému zrejmé, že doterajšia hodnota vykonanej práce je ďaleko vyššia. Na začiatku ho totiž miestni dobrovoľníci a aktivační pracovníci museli vyčistiť, ošetriť staré stromy, spolu s odborníkmi zmapovať ich stav a teraz nasleduje výsadba nových ovocných drevín."Tak, ako my dnes jeme jablká zo stromov, ktoré sadili iní, mali by sme niečo nechať po sebe ľuďom, ktorí prídu po nás. Tento sad je magické miesto," dodal Hronec v súvislosti s myšlienkou projektu.