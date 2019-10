Občania ohodnotili Zvolen priemernou známkou 2,96, vlani bola lepšia

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Jozef Poliak Foto: TASR/Jozef Poliak

Zvolen 11. októbra (TASR) - Priemernou známkou 2,96 ohodnotili v tomto roku obyvatelia Zvolena služby tamojšej mestskej samosprávy. Vlani pri rovnakom prieskume bola priemerná známka lepšia, keď dosiahla úroveň 2,65, v roku 2017 dosiahlo priemerné hodnotenie známku 2,43.Podľa hovorkyne mesta Ľubomíry Honíškovej sa do prieskumu zapojilo 449 respondentov (vlani 436). Občania hodnotili 16 oblastí, pričom najlepšie dopadla oblasť vzdelávania, voľného času a technickej infraštruktúry a najhoršie dopravná infraštruktúra, ekonomický rozvoj a šport.Na otázku, čo sa v meste zlepšilo za posledný rok, občania najlepšie zhodnotili kultúru, zelené mesto a otvorenosť v mestskom zastupiteľstve. Naopak, zhoršila sa dopravná situácia, bezpečnosť a vzťahy v mestskom zastupiteľstve.Primátorku Lenku Balkovičovú v prieskume znepokojuje zhoršenie známky od občanov najmä v oblasti dopravnej infraštruktúry.uviedla k ankete. Aj preto tento rok do funkcie viceprimátora menovala odborníka na dopravu Vladimíra Luptáka.dodala.Mestský úrad vo Zvolene organizuje pravidelné zisťovanie názorov na služby v meste v podobeod roku 2014. Najprv to bolo formou ankety, od roku 2017 formou reprezentatívneho prieskumu, do ktorého sa z roka na rok zapája viac ľudí.