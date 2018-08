Občania Vranova môžu v hlasovaní vybrať lokalitu pre novú tržnicu

Ilustračné foto. Foto: TASR/Tomáš Doboš Foto: TASR/Tomáš Doboš

Vranov nad Topľou 27. augusta (TASR) – Vranovčania môžu v hlasovaní vybrať lokalitu, v ktorej bude nová mestská tržnica. Anketa je k dispozícii na webovej stránke mesta do 15. septembra.Vranovská samospráva totiž v tomto období začína s prípravou podkladov na tvorbu projektovej dokumentácie na výstavbu novej mestskej tržnice. Slúžiť má celoročne farmárom z regiónu. S výstavbou chce mesto začať už v budúcom roku. Prefinancuje ju z prostriedkov získaných v rámci akčného plánu, a to vo výške približne 400.000 eur.V ankete si môžu občania mesta vybrať zo štyroch lokalít, ktoré sú vhodné na výstavbu novej tržnice. Prvou z nich je plocha starej tržnice na Ondavskej ulici, kde by došlo k jej odstráneniu a výstavbe novej budovy. Druhou možnosťou je priestor pred centrom voľného času, na ktorom sa aktuálne nachádza autobusová zastávka.informuje samospráva na webe.Tretia možnosť je situovaná medzi domom kultúry a domom potravín. Na tejto ploche je momentálne detské ihrisko, ktoré by buď ponechali na mieste, alebo v prípade potreby premiestnili do inej centrálnej časti mesta. Poslednou lokalitou, ktorú majú obyvatelia na výber, je priestor po bývalej krytej plavárni.uvádza sa na webovej stránke.K pondelkovému ránu sa do hlasovania zapojilo viac ako 850 ľudí. Zatiaľ najčastejšou vyberanou lokalitou je prvá z vyššie uvedených možností.