Obce by mali dostať možnosť výberu, na ktoré stavby bude platiť daňová úľava

11.10.2021 (Webnoviny.sk) - Obce by mali dostať možnosť oslobodiť odalebo znížiť daň z nehnuteľností. Vyplýva to z návrhu novely zákona o miestnych, ktorý do parlamentu predložili poslanci NR SR za hnutie OĽaNO a stranu SaS Takisto si obce budú môcť určiť okruh stavieb, na ktoré sa bude vzťahovať daňová úľava alebo oslobodenie odPodľa predkladateľov sa tým nepriamo podporí výstavba športovísk a športovej infraštruktúry zo súkromných zdrojov.„Ak ide o športovú infraštruktúru v majetku štátu, môže sa týmto spôsobom dosiahnuť, aby sa prevádzka športovej infraštruktúry, ktorej cieľom je aj zlepšenie kvality života obyvateľov obce, ako aj vrcholových športovcov, nepredražovala o povinnosť platiťzo stavieb," uviedli poslanci za OĽaNO a SaS.Návrh bude mať negatívny vplyv na rozpočty obcí, ktoré však poslanci nevyčíslili.„Športoviská sú poväčšine vo vlastníctve miest a obcí, vplyv na miestneby bol zrejme minimálny, ako aj na daň z príjmu právnických osôb, nakoľko obce (mestské podniky) neplatia výraznú daň z príjmov právnických osôb," tvrdia poslanci.Keďže ide len o možnosť oslobodenia alebo zníženiaz nehnuteľností, podľa poslancov nie je možné vyčísliť, koľko obcí takúto možnosť využije.