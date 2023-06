Obce musia zverejniť informácie o podmienkach volieb, ministerstvo sa vyjadrilo aj k voleniu zo zahraničia

Podmienky pre voliteľov a volených

Aké sú možnosti volenia?

16.6.2023 (SITA.sk) - Obce a mestá musia najneskôrna úradnej tabuli a na webovom sídle, ak ho majú zriadené, zverejniť informáciu o podmienkach práva voliť a byť volený v nadchádzajúcich voľbách do Národnej rady SR . Ako v tlačovej správe informuje Ministerstvo vnútra SR , lehotu ukladá zákon o podmienkach výkonu volebného práva.„Právo voliť do Národnej rady SR má občan SR, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov. Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodu ochrany verejného zdravia, ak osobitný zákon v čase pandémie neustanoví inak," pripomenulo ministerstvo.Zároveň doplnilo, že za poslanca Národnej rady SR môže byť zvolený občan SR, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 21 rokov a má trvalý pobyt na Slovensku.„Prekážkou práva byť volený je výkon trestu odňatia slobody, právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené, pozbavenie spôsobilosti na právne úkony," zdôraznilo ministerstvo.Rezort tiež pripomína, že volič môže hlasovať v okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, alebo v ktoromkoľvek volebnom okrsku na základe hlasovacieho preukazu.„O voľbu poštou je možné žiadať do 9. augusta. Hlasovacie preukazy začnú obce vydávať od 16. augusta," dodalo ministerstvo vnútra.