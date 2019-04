Obchod H&M vyskúša predaj použitého oblečenia

Ilustračná snímka. Foto: TASR Martin Baumann Foto: TASR Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Štokholm 6. apríla (TASR) - Švédsky odevný reťazec Hennes & Mauritz (H&M) chce vyskúšať predaj použitého oblečenia. Škandinávska spoločnosť tak chce zmierniť obavy spotrebiteľov z environmentálnych dôsledkov tzv. rýchlej módy. Uviedla to Anna Geddaová, vedúca oddelenia pre udržateľnosť v H&M.H&M spustí pilotný projekt on-line predaja použitého oblečenia vo Švédsku, na internetovej stránke svojej značky & Other Stories. A cieľom je rozšíriť tento systém aj na ďalšie trhy a značky v nasledujúcich rokoch.Záujem mladých ľudí o recykláciu stúpa a podľa Geddaovej má zmysel zamyslieť sa nad tým.H&M to považuje za rastúcu časť odevného priemyslu, ktorá prináša veľké možnosti spotrebiteľom a zároveň bude mať vplyv na životné prostredie, keďže životnosť výrobkov sa predĺži.Uvedomovanie si škôd spôsobených expanziou rýchlej módy, keď sú odevy také lacné, že spotrebitelia si ich oblečú len zopárkrát, sa za posledný rok zvýšilo. Dokumentárny film BBC "Fashion's Dirty Secrets" minulý rok opísal módny priemysel ako jedno z najviac znečisťujúcich odvetví na svete.Zatiaľ sa objavilo len málo náznakov klesajúceho dopytu po rýchlej móde. Odborníci však na základe prieskumu na objednávku spoločnosti ThredUp odhadujú, že trh s odevmi z druhej ruky sa v nasledujúcich piatich rokoch zdvojnásobí na 51 miliárd USD (46,40 miliardy eur), a to najmä vďaka dopytu po exkluzívnych výrobkoch, ktoré sú motorom jeho rastu.H&M sa už v minulosti pokúšal predávať použité oblečenie, ale upustil od toho. Teraz je úplne iná situácia, keďže spotrebitelia sa viac zaujímajú o životné prostredie a udržateľnosť, upozornila Geddaová.Takzvané vintage módne kúsky z produkcie H&M sú už dostupné na stránkach internetového obchodu ASOS i na eBay.Na pilotnom projekte H&M bude spolupracovať aj švédska 'secondhandová' platforma Sellpy. Ide o start-up, do ktorého investoval aj reťazec H&M. Tento on-line obchod má samostatnú sekciu pre & Other Stories.H&M je druhý najväčší predajca odevov na svete, po španielskej spoločnosti Inditex, ktorá vlastní značku Zara. Zisky švédskeho reťazca sa však v posledných rokoch znižujú a zásoby nepredaného tovaru rastú, keďže nedokázal reagovať dostatočne rýchlo na zmenu správania klientov, ktorí čoraz viac uprednostňujú nákupy na internete.Okrem toho sa H&M snaží zlepšiť svoj environmentálny kredit. Používa viac organickej bavlny a povzbudzuje zákazníkov, aby recyklovali svoje oblečenie, prípadne v niektorých krajinách ponúka aj opravy odevov.A keďže zákazníci hľadajú väčšiu transparentnosť pri dodávateľských reťazcoch, Geddaová uviedla, že H&M sa chystá spustiť systém, ktorý umožní nakupujúcim zistiť, ktorá továreň vyrobila daný odev, aj viac podrobností o látke.(1 EUR = 1,1233 USD)