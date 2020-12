Obchod s textilom vo Viedni nemusel počas lockdownu platiť nájomné, rozhodol súd

Majiteľ podal žalobu

Obmedzená činnosť

14.12.2020 (Webnoviny.sk) - Obchodu s textilom vo Viedni počas prvého lockdownu úplne odpadla povinnosť platiť nájomné. Oznámil to v pondelok súd vo viedenskom obvode Meidling. Podľa agentúry APA je to vôbec prvé rozhodnutie svojho druhu.Sieť obchodov s textilom zaplatila nájomné za marec s výhradou, že povinnosť platiť za apríl odpadá.Majiteľ nehnuteľnosti následne podal žalobu o zaplatenie dlžnej čiastky a vypratanie priestorov, súd ju však zamietol. Rozhodnutie nadobúda spätnú účinnosť, keďže prenajímateľ neplánuje odvolanie.Účastníkov sporu súd bližšie nešpecifikoval s tým, že ide o pobočku siete predajní s textilom na jednej zo známych viedenských obchodných ulíc.Súd sa stotožnil s argumentáciou nájomcu, že koronapandémia je nebezpečná infekčná choroba, ktorá obmedzila výkon podnikateľskej činnosti. To je situácia, ktorá nezasahuje iba nájomcu, ale oveľa širší okruh osôb.Podľa občianskeho zákonníka nájomcovi odpadá povinnosť platiť nájomné, pokiaľ predmet nájmu nemožno využívať v dôsledku mimoriadnych udalostí, akými sú požiar, vojna alebo mor.