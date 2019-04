Obchodná komora: Kvalita činnosti verejného sektora nerastie

Peter Mihók, archívna snímka. Foto: TASR Martin Baumann Foto: TASR Martin Baumann

Bratislava 25. apríla (TASR) – Slovenská obchodná a priemyselná komora (SOPK) vo štvrtok na svojom zhromaždení delegátov kritizovala vládu za pomalé prijímanie opatrení na zlepšenie kvality podnikateľského prostredia. Vláda by mala získavať zdroje podporou rozvoja a objemu a kvality výroba a nie zvyšovaním daní a odvodov, píše sa v komuniké, ktoré na záver zhromaždenia delegáti SOPK prijali.uviedla SOPK v prijatom komuniké. Negatívne hodnotenie výkonu verejnej správy delegáti odôvodnili okrem iného aj komplikáciami pri výstavbe diaľnic či oneskorením a predražením jadrovej elektrárne Mochovce.Podľa predsedu SOPK Petra Mihóka očakáva komora od politikov investície do konkurenčnej schopnosti ekonomiky, zabezpečenie zdravého populačného vývoja a odpovede na otázku hodnotových priorít slovenskej spoločnosti v nadväznosti na jej históriu a tradíciu.povedal Mihók.Delegátom sa prostredníctvom videozáznamu prihovoril aj premiér Peter Pellegrini (Smer-SD). SOPK uistil, že vláda chce posilniť predvídateľnosť ďalšieho vývoja podnikateľského prostredia, zohľadniť najmä plánovací cyklus podnikovej sféry a stanovovať účinnosť legislatívnych opatrení ovplyvňujúcich náklady zamestnávateľov spravidla k 1. januáru kalendárneho roka.dodal premiér.Konkrétny návrh, ako zlepšiť komunikáciu medzi podnikateľmi a štátom, priniesol minister práce sociálnych vecí a rodiny Ján Richter (Smer-SD), podľa ktorého by sa mali zástupcovia regionálnych štruktúr SOPK zúčastňovať aj výjazdových zasadnutí vlády.