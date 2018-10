Obchodná komora víta zámer dofinancovať armádu zo štátneho rozpočtu

Ilustračná snímka. Foto: Kerametal, s.r.o. Foto: Kerametal, s.r.o.

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 12. októbra (TASR) - Sekcia výrobcov obranného priemyslu (SVOP) SOPK pozitívne vníma snahu vlády dofinancovať zo štátneho rozpočtu potreby slovenskej armády. Zvýšené výdavky na obranu, ako v piatok informoval TASR predseda SVOP SOPK Martin Dušanič, pomôžu postupne odstraňovať investičný dlh, ktorý sa v oblasti modernizácie ozbrojených síl historicky vytvoril.zdôraznil.Výrobcovia obrannej techniky sú podľa Dušaniča pripravení spolupracovať s Ministerstvom obrany (MO) Slovenskej republiky v modernizačných projektoch. Slovenské podniky podľa neho nielenže disponujú zaujímavým výrobným portfóliom, ale majú bohaté skúsenosti aj s repasačnými programami.Okrem dodávok pre domácu armádu sa podľa jeho slov vytvárajú dobré podmienky aj pre medzinárodné kooperačné projekty v obrannom priemysle.uzatvoril Dušanič.Členovia SVOP SOPK tvoria kľúčovú výrobnú platformu slovenského obranného priemyslu, pôsobia prierezovo v takmer všetkých jeho subsektoroch od výroby a opráv pozemnej a leteckej techniky, cez hlavňové programy, muníciu, odmínovanie, až po simulátory a IT systémy a zamestnávajú viac ako 4.000 ľudí.Ministerstvo obrany SR by malo v roku 2019 hospodáriť so sumou 1,66 miliardy eur. Rozpočtové výdavky na budúci rok v porovnaní s tohtoročným schváleným rozpočtom porastú o 581 miliónov eur, čo je o 53,7 percenta. Celkové obranné výdavky na rok 2019 sú rozpočtované vo výške 1,73 percenta HDP. Vyplýva to z návrhu rozpočtu na budúci rok, ktorý v uplynulých dňoch zverejnilo ministerstvo financií.