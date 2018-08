Obchodná vojna môže výrazne poškodiť aljašských rybárov

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Milan Kapusta Foto: TASR/Milan Kapusta

Seward 12. augusta (TASR) - Aljašskí rybári sú zvyknutí na nepriaznivé počasie a vysoké vlnobitie. Teraz majú novú výzvu: obchodnú vojnu USA s Čínou. Čína totiž každoročne nakupuje aljašské ryby v hodnote miliardy dolárov (872,91 milióna eur) a je tak najväčším exportným trhom.Čína v reakcii na americké clá minulý mesiac zaviedla 25-percentné clo na morské plody z niektorých oblastí vrátane Aljašky. To môže mať na rybolov v tomto štáte, kde táto oblasť zamestnáva najviac ľudí, katastrofické dôsledky. Podľa Frances Leachovej, výkonnej riaditeľky najväčšej rybárskej spoločnosti United Fishermen of Alaska, ČínaClá nemohli prísť pre aljašských rybárov v horšom čase. Štát sa dlhé roky snažil preniknúť na čínsky trh a guvernér Bill Walker len pred dvomi mesiacmi viedol celotýždňovú obchodnú misiu do Číny a najsilnejšie zastúpenie v delegácii mal práve sektor rybolovu.Predajcovia zistili, že čínski zákazníci zo strednej triedy považujú aljašské ryby, najmä divokého lososa, za prémiové produkty. Číňania sa zaujímajú o čisté, prírodné a organické produkty, no vyššie ceny v dôsledku ciel môžu zvýhodniť tovar z iných krajín, napríklad Ruska alebo Nórska.Presný vplyv obchodnej vojny ešte nie je možné určiť a nezasiahne všetky plody rovnako. Zhruba polovica rýb exportovaných do Číny sa spracuje a ďalej vyváža. Hoci Peking takéto produkty vyňal spod ciel, americká vláda navrhuje zaviesť clá 25 % na aljašské výrobky, ktoré sa dovážajú z Číny späť do USA. Naproti tomu najväčšie riziko hrozí morským plodom, ktoré smerujú priamo na čínsky trh, napríklad exportu kraba kráľovského.