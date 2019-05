Obchodné rokovania medzi USA a Čínou budú pokračovať,potvrdili krajiny

Na snímke americký prezident Donald Trump Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 12. mája (TASR) - Americký prezident Donald Trump a jeho čínsky náprotivok Si Ťin-pching sa zrejme stretnú koncom júna v Japonsku na samite skupiny G20 a budú diskutovať o obchode, uviedol ekonomický poradca Bieleho domu Larry Kudlow.Trump v sobotu (11. 5.) vyzval Čínu, aby sa snažila urýchlene dosiahnuť obchodnú dohodu. Inak riskuje, že podmienky budú horšie, ak sa o dohode bude rokovať počas jeho druhého prezidentského obdobia po voľbách v roku 2020.Americký prezident vyhlásil, že Čína bola porazená v nedávnych obchodných rokovaniach a že Peking chce počkať do volieb v roku 2020 v nádeji, že sa do Bieleho domu dostane demokratický kandidát a ponúkne im lepšie podmienky. Trump je však presvedčený, že vyhrá aj ďalšie voľby, a varoval Čínu, že potom budú podmienky dohody "podstatne horšie".V piatok (10. 5.) sa skončilo ďalšie kolo obchodných rokovaní medzi USA a Čínou. Trump predtým zvýšil clá na čínsky import v hodnote 200 miliárd USD (178,09 miliardy eur) z 10 % na 25 %. Jeho administratíva zároveň pripravuje zvýšenie ciel aj na ostatný dovoz z Číny.Trump v piatok uviedol, že rozhovory boli konštruktívne, že vyjednávači budú pokračovať v rokovaniach a že clá zostávajú v platnosti. Clá sa však môžu v závislosti od vývoja rokovaní zrušiť.Čínsky vicepremiér Liou Che povedal, že Čína a USA sa dohodli na pokračovaní rokovaní. Liou vyjadril mierny optimizmus týkajúci sa dosiahnutia dohody. "Rokovania nestroskotali," povedal podľa čínskej štátnej televízie Liou, ktorý je hlavným čínskym vyjednávačom. "Práve naopak, myslím si, že malé nezdary sú normálne a nevyhnutné počas rokovaní."Americký minister financií Steven Mnuchin však utlmil optimizmus, keď v rozhovore pre CNBC povedal, že aktuálne nie sú plánované žiadne ďalšie obchodné rokovania medzi USA a Čínou. Čínske štátne médiá uviedli, že ďalšie kolo rozhovorov by sa malo konať v Pekingu.(1 EUR = 1,1230 USD)