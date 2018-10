Obchodné vzťahy medzi USA a Čínou sa zhoršujú

Ilustračné foto. Foto: TASR/Štefan Puškáš Foto: TASR/Štefan Puškáš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 24. októbra (TASR) - Spojené štáty oznámili, že na čínskom investičnom veľtrhu v Šanghaji sa nezúčastní žiadny vysoký predstaviteľ americkej vlády. Stredajšia informácia amerického veľvyslanectva je ďalším dôkazom zhoršujúcich sa obchodných vzťahov medzi dvomi najväčšími ekonomikami sveta.uviedol zdroj z veľvyslanectva. Ako dodal pre agentúru AP, americká vláda nemá momentálne v pláne účasť predstaviteľa na vysokej úrovni na tomto veľtrhu. Washington skôr požaduje od Pekingu, aby vytvoril vhodné podmienky pre amerických vývozcov.Čínske štátne médiá informovali, že prvý medzinárodný dovozný veľtrh v Číne (China International Import Expo), ktorý sa uskutoční 5. až 10. novembra v Šanghaji, prilákal doteraz vyše 2800 spoločností zo 130 krajín. Cieľom veľtrhu je poukázať na význam čínskeho trhu pre zahraničné produkty a na nedávne kroky Pekingu na podporu obchodu a investícií. To v situácii, keď najmä USA obviňujú Čínu z diskriminácie zahraničných podnikov.Od júla uvalili Spojené štáty dovozné clá až do výšky 25 % na čínske produkty v hodnote 250 miliárd USD (217,81 miliardy eur). Čína odpovedala rovnakou mincou, aj keď hodnota tovaru, na ktorý zaviedla clá, je nižší, keďže USA do Číny nevyvážajú produkty v takej hodnote, ako je to v opačnom smere. Dovozné clá sa týkajú amerických výrobkov v celkovej hodnote 110 miliárd USD.