Obchodníci nesúhlasia s osobitným odvodom pre obchodné reťazce

Bratislava 17. októbra (TASR) - Zväz obchodu SR (ZO SR), ktorý združuje slovenské obchodné firmy a reťazce, považuje poslanecký návrh zákona, ktorým sa stanovuje platenie osobitného odvodu vo výške 2,5 % z čistého obratu, za škodlivý a likvidačný pre slovenských obchodníkov. Uviedli to v stredu v Bratislave predstavitelia zväzu, Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR, odborov a Republikovej únie zamestnávateľov.Podľa prezidenta ZO SR Martina Katriaka okrem značného dosahu na rast cien potravín, a tým najmä na nízkopríjmové skupiny obyvateľstva, môže navrhovaný zákonný predpis ovplyvniť situáciu v zamestnanosti na vidieku a menších mestách."Tí členovia, ktorí sú vo zväze združení, majú približne polovicu svojich predajní na vidieku, a tie, ak nie sú v červených číslach, tak sú na nule. V prípade, ak budú musieť odvod zaplatiť, tak predajne zatvoria.Proti návrhu je aj Slovenská aliancia moderného obchodu (SAMO), ktorá združuje najväčšie obchodné reťazce na Slovensku. Podľa mediálnej zástupkyne SAMO Lenky Puzlíkovej poslanci svojím návrhom zákona o špeciálnom odvode, ktorý urobili tajne a bez odbornej diskusie ďalší neférový krok smerujúci s vysokou pravdepodobnosťou k zdraženiu potravín a aj nepotravinového sortimentu na Slovensku. V prípade prijatia môže mať dopad na zamestnávanie ľudí a mzdy v obchode a môže znížiť investície do rozvoja a podpory dodávateľov v regiónoch, kde pôsobia.Všetky financie z 2,5 % mimoriadneho odvodu obchodných reťazcov, ktorý by mal priniesť do štátneho rozpočtu asi 120 miliónov eur, pôjdu naspäť do agropotravinárskeho sektora, najmä na podporu slovenských prvovýrobcov, potravinárov a na opatrenia proti výkyvom počasia. Uviedla na brífingu podpredsedníčka vlády, šéfka Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR Gabriela Matečná (SNS). Podľa nej obchodné reťazce zneužívajú svoje dominantné postavenie, a preto tam, kde nefunguje trh, musí zasiahnuť štát.