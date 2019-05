Obchodníci s čínskym tovarom mali spôsobiť štátu škodu 6 miliónov eur

Ilustračná snímka. Foto: TASR Martin Baumann Foto: TASR Martin Baumann

Bratislava 31. mája (TASR) - Obchodníci s čínskym tovarom mali spôsobiť štátu škodu za milióny eur. Informovala o tom Ivana Skokanová, hovorkyňa finančnej správy (FS).Uviedla, že kriminalisti z finančnej správy opäť zasahovali v obchodoch s čínskym tovarom. Zaistili účtovné dokumenty firiem podozrivých z porušovania zákonov o dani z pridanej hodnoty (DPH) a dane z príjmov. Kriminalisti vyčíslili predpokladanú škodu voči štátnemu rozpočtu na 6 miliónov eur.Priblížila, že Kriminálny úrad finančnej správy (KÚFS) zasahoval v máji v obchodoch s čínskym tovarom vo viacerých mestách - v Dunajskej Strede, Vrábľoch, Malackách, Ružomberku, Holíči, Trnave, Šahách, Šamoríne a Stupave. Účtovníctvo všetkých spoločností sa však nachádzalo na spoločnej adrese v Bratislave. Kriminalisti finančnej správy účtovníctvo zaistili.Obchodníci vykazovali podľa Skokanovej vysoké ročné obraty s minimálnymi daňovými odvodmi. Podľa zistení si mali umelo znižovať vlastnú daňovú povinnosť, a to napríklad tým, že zaradili do svojho účtovníctva zjednodušené faktúry, teda pokladničné doklady. Tie však boli vystavené dodávateľmi, ktorí podľa ich slov nemajú vedomosť o tom, že dodali uvedeným spoločnostiam tovar.Aj tieto prípady podľa hovorkyne potvrdzujú, že takmer u každého kontrolovaného obchodníka s čínskym tovarom sa vyskytujú tí istí dodávatelia, ktorí už nepodnikajú alebo potvrdili, že s danými spoločnosťami nikdy neobchodovali. Platby za nákupy tovaru realizovali prevažne v hotovosti, v zákonom stanovenom limite do 1000 eur.Skokanová dodala, že konanie vykazuje znaky organizovanej skupiny. Zaistené účtovné doklady preveruje finančná správa vo viacerých daňových kontrolách.