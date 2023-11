Obchodníci s vierou by mali dať pokoj kostolom, tvrdí Hlina a neliezť ľudom do života či spálne

15.11.2023 (SITA.sk) - Poslanec Alojz Hlina (SaS) vyzval „obchodníkov s vierou a profesionálnych kresťanov", aby dali pokoj viere a kostolom.Reagoval tak na vystúpenia štátneho tajomníka rezortu kultúry Štefana Kuffu (nominant Slovenskej národnej strany ), ktorý v rámci úvodnej omše Trnavskej novény celebrovanej apoštolským nunciom na Slovensku Nicolom Girasolim dostal slovo a za ministerstvo verejne prisľúbil, že budú iniciovať intronizáciu Krista za kráľa Slovenska.V rámci jedenásťminútového príhovoru zároveň prisľúbil napríklad i zastavenie gender ideológie. Hlina počas svojho vystúpenia v pléne parlamentu vyzval k tomu, aby to, čo kážu druhí iným, žili aj oni sami.„To, čo hovoríte, aby iní robili, vy to žite. Inšpirujte príkladom, to je najlepší spôsob, ako dokážete veci meniť. Nelezte ľuďom do spální, nelezte im do života, žite to, čo chcete, aby žili iní," uviedol Hlina.