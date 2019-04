Obchodník roka: Najvyššie ocenenie si šiestykrát odnáša Martinus

Foto: Martinus Foto: Martinus

Bratislava 25. apríla (OTS) -V stredu 24. apríla boli v rámci Slovak Retail Summitu v Bratislave vyhlásení víťazi súťaže Mastercard Obchodník roka 2018. Ide o prestížne ocenenie najlepších obchodníkov na trhu z pohľadu ponúkaných služieb a obľúbenosti u zákazníkov. Absolútnym víťazom sa stalo opäť kníhkupectvo Martinus , ktoré bolo tiež ocenené prvenstvom v rámci odborovej kategórie ako Mastercard Obchodník s knihami 2018.povedal Juraj Šlesar, marketingový manažér kníhkupectva Martinus.Cena je udeľovaná na základe rozsiahleho reprezentatívneho výskumu, ktorý realizovala spoločnosť GfK Czech na vzorke 1500 respondentov. Hodnotenými parametrami bolo spontánne menovanie značky („top of mind“), miera lojality zákazníkov k značke a dôvera v ňu.Martinus v roku 2018• V Literárnom stane na festivale Pohoda vystúpil režisér a spisovateľ irackého pôvodu Hassan Blasim.• V kamennom kníhkupectve Martinus v Bratislave sa na besedách so svojimi fanúšikmi stretli Heather Morrisová, Gellert Tamas, Donatella Di Pietrantonio a Wojciech Tochman.• Najpredávanejšou knihou roka sa stal Pôvod od Dana Browna, na druhom mieste skončila Venuša zo zátoky od Domika Dána a tretiu priečku obsadila Priepasť od Jozefa Kariku.• Koncom októbra bola spustená v poradí už štvrté a zároveň posledné pokračovanie súťaže s názvom Knižná šifra, do ktorej sa zapojili desaťtisíce hráčov.• Martinus sa umiestnil na prvom mieste v rebríčku Zákaznícky najobľúbenejších značiek roku 2018 podľa prieskumu KPMG, v ktorom viac ako 2 800 respondentov hodnotilo 120 značiek v 10 sektoroch.• V roku 2018 bola predaná pol miliónta e-kniha.