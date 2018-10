Obchodný prebytok eurozóny aj EÚ v auguste vzrástol

Ilustračná snímka. Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Luxemburg 16. októbra (TASR) - Obchodný prebytok eurozóny v auguste 2018 medziročne vzrástol, rovnako ako kladné saldo celej 28-člennej Európskej únie (EÚ). Vyplýva to z údajov Európskeho štatistického úradu Eurostat.Podľa prvého odhadu Eurostatu sa hodnota exportu tovarov z eurozóny do zvyšku sveta v auguste 2018 zvýšila o 5,6 % na 181,5 miliardy eur zo 171,9 miliardy eur v auguste 2017. Import zo zvyšku sveta stúpol o 8,4 % na 169,8 miliardy eur z vlaňajších 156,6 miliardy eur. V dôsledku toho eurozóna zaznamenala v auguste 2018 prebytok vo výške 11,7 miliardy eur, ktorý bol však nižší ako 15,3 miliardy eur v auguste 2017. Obchodná výmena v rámci eurozóny sa tento rok v auguste zvýšila na 140,7 miliardy eur, čo bolo o 5,1 % viac ako pred rokom.Za prvých osem mesiacov roka stúpol vývoz tovarov z eurozóny do zvyšku sveta o 4,3 % na 1,50 bilióna eur, zatiaľ čo dovoz vzrástol o 5,5 % na 1,37 bilióna eur. V dôsledku toho zaznamenala eurozóna v januári až auguste 2018 prebytok vo výške 129,6 miliardy eur, ktorý však bol nižší ako 140,4 miliardy eur za rovnaké obdobie minulého roka. Obchodná výmena v euroregióne za osem mesiacov do konca augusta 2018 vzrástla o 6,2 % na 1,29 bilióna eur.V celej Európskej únii (EÚ) sa podľa predbežného odhadu vývoz v auguste 2018 zvýšil o 9,2 % na 159,2 miliardy eur, ale dovoz vzrástol ešte viac, o 10,3 % na 167,6 miliardy eur. EÚ tak zaznamenala deficit vo výške 8,4 miliardy eur, čo bolo viac ako obchodný schodok 6,1 miliardy eur v auguste 2017. Obchodná výmena v rámci EÚ stúpla v auguste 2018 medziročne o 4,5 % na 262,9 miliardy eur.Za osem mesiacov do konca augusta 2018 sa vývoz tovarov z EÚ zvýšil o 4,2 % na 1,29 bilióna eur, zatiaľ čo dovoz vzrástol o 5,3 % na 1,30 bilióna eur. V dôsledku toho vykázala EÚ deficit v hodnote 13 miliárd eur, kým vlani v rovnakom období zaznamenala schodok 300 miliónov eur. Hodnota vnútornej obchodnej výmeny v období január-august 2018 sa v EÚ zvýšila o 5,7 % na 2,32 bilióna eur.