Obchodný prebytok Švajčiarska v 2. štvrťroku 2018 vzrástol

Bern 19. júla (TASR) - Prebytok zahranično-obchodnej bilancie Švajčiarska v 2. štvrťroku 2018 vzrástol. Ukázali to údaje federálnej colnej správy.Konkrétne, obchodný prebytok sa za tri mesiace do konca júna zvýšil na 4,6 miliardy frankov (3,96 miliardy eur) z 3,6 miliardy CHF v prvých troch mesiacoch roka.V rovnakom období minulého roka však malo Švajčiarsko vyššie kladné saldo, a to 5,5 miliardy CHF.Vývoz zo Švajčiarska v reálnom vyjadrení v 2. štvrťroku stúpol o 1,8 % a dovoz sa zvýšil o 0,5 %.A zároveň, podľa správy Federácie švajčiarskych výrobcov hodiniek export tohto kľúčového artikla v období apríl-jún vzrástol o 11,8 % na 1,9 miliardy CHF.Aj vďaka tomuto výsledku hodnota exportu hodiniek v 1. polroku 2018 prekročila 10 miliárd CHF, prvýkrát od roku 2015.(1 EUR = 1,1611 CHF)