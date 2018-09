Obchodný spor medzi USA a Čínou uškodil americkým firmám v Číne

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Peking 13. septembra (TASR) - Obchodný spor medzi USA a Čínou uškodil americkým firmám v ázijskej krajine. Ich náklady vzrástli, zisky sú nižšie a kontroly intenzívnejšie. Ukázal to prieskum Americkej obchodnej komory v Číne.Väčšina z viac ako 430 amerických spoločností pôsobiacich v Číne, ktoré sa zapojili do prieskumu, skonštatovala, že im obchodný spor medzi dvoma najväčšími svetovými ekonomikami škodí.Prvé kolo ciel prezidenta Donalda Trumpa vo výške 50 miliárd USD (43,16 miliardy eur) na čínske tovary a odvetné clá Pekingu v rovnakej hodnote mali negatívny vplyv na 60 % amerických firiem v Číne. A Trump chce zaviesť ďalšie clá na čínsky import vo výške 200 miliárd USD. Prieskum odhalil, že až tri štvrtiny, teda 75 % oslovených firiem, očakáva, že ich to zasiahne.Washington pozval čínskych vládnych predstaviteľov na nové rokovania o obchode ešte predtým, ako začnú platiť nové clá.Biely dom verí, že Čína vytiahne bielu vlajku pod hrozbou nových ciel vo výške 200 miliárd USD, uviedol predseda komory William Zarit. Upozornil zároveň, že tento scenár možno podcenil schopnosť Číny pokračovať v boji a odpovedať paľbou na paľbu.Americké spoločnosti zvlášť znepokojujú takzvanéktorými pohrozil Peking, pretože nebude schopný reagovať clami v rovnakej výške na americké sankcie. Dovoz tovaru z USA do Číny totiž minulý rok dosiahol hodnotu len 130 miliárd USD.Väčšina firiem tvrdí, že majú pocit, že Peking zintenzívnil ich- pribudli inšpekcie a kontroly regulačných úradov a proces colnej deklarácie sa spomalil.(1 EUR = 1,1585 USD)