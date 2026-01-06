Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Meniny má Antónia
Dlhová kríza

05. januára 2026

Obchody môžu byť počas 6. januára 2026 otvorené



V minulosti museli byť zatvorené počas všetkých sviatkov, teda 15,5 dňa v roku.



Obchody môžu byť počas 6. januára 2026 otvorené

Obchody 6. januára, teda počas sviatku Troch kráľov, môžu byť otvorené. Zmenu prináša zákon, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s konsolidáciou verejných financií a ktorého prvé opatrenia začali platiť od novembra 2025. Na základe zmeny môžu od 1. novembra obchody fungovať počas väčšiny sviatkov v roku.

V minulosti museli byť zatvorené počas všetkých sviatkov, teda 15,5 dňa v roku. Po novom sa už ustanovenie Zákonníka práce, na základe ktorého až na výnimky nemožno zamestnancovi nariadiť ani s ním dohodnúť prácu, ktorou je predaj tovaru konečnému spotrebiteľovi vrátane s ním súvisiacich prác, vzťahuje iba na 1. januára, Veľký piatok, Veľkonočnú nedeľu, 24. decembra po 12.00 h, 25. a 26. decembra. Aj počas uvedených 5,5 dňa však môžu fungovať napríklad lekárne či čerpacie stanice alebo prevádzky na letiskách a staniciach.


nasledujúci článok >>
Zjavenia Pána patrí k najstarším kresťanským sviatkom, o troch kráľoch sa toho však nevie veľa
<< predchádzajúci článok
Sviatok Zjavenia Pána je za dverami, cirkev si už od 3. storočia pripomínala tri zázraky

