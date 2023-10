Obciam zasiahnutým zemetrasením pomôže Prešovská župa, výška škôd zatiaľ nie je vyčíslená

Pripravilo ľudí o strechu nad hlavou

Zapojenie do krízového fondu

12.10.2023 (SITA.sk) - Prešovský samosprávny kraj (PSK) pomôže zasiahnutým obciam po pondelkovom zemetrasení. Župa plánuje vyčleniť zo svojho rozpočtu finančné prostriedky a obyvateľom kraja pomôcť prostredníctvom Nadácie PSK pre podporu rodiny. Hľadať bude aj ďalšie možnosti podpory. Informovala o tom hovorkyňa PSK Daša Jeleňová Ako uviedol predseda PSK Milan Majerský , práve obce v Prešovskom kraji boli pondelkovým zemetrasením zasiahnuté najviac. Najmä tie v okresoch Vranov nad Topľou, Humenné a Stropkov.„Zemetrasenie za sebou zanechalo nemalú spúšť a pripravilo mnohé rodiny o strechu nad hlavou. Veríme, že štát prijme účinné opatrenia a poskytne kompenzácie, keďže vidíme, že situácia po nešťastí je vo viacerých obciach vážna. Ako krajská samospráva nechceme stáť bokom, hľadáme možnosti, ako pomôcť obyvateľom v tejto závažnej situácii, v ktorej sa ocitli. Preto sme pripravení pomáhať cez krajskú nadáciu a po krízovom štábe sme navyše rozhodli, že už na najbližšom krajskom zastupiteľstve vyčleníme ďalšiu finančnú pomoc rodinám v núdzi a najviac zasiahnutých zemetrasením,“ uviedol Majerský.Krajská samospráva má na živelné katastrofy zriadený aj osobitný fond na riešenie krízových situácií, do ktorého sa môžu zapojiť všetky obce v Prešovskom kraji. Doposiaľ využilo túto možnosť len 122 samospráv.„Chcem apelovať na starostov a primátorov obcí v Prešovskom kraji, aby sa zapojili do krízového fondu, ktorý im dokáže v takýchto nečakaných situáciách veľmi pomôcť. Pritom ich vklad je len 0,10 eur na občana, čo nie je taká vysoká suma,“ doplnil Majerský s tým, že do krízového fondu prispieva aj kraj a aktuálne sa v ňom nachádza viac ako 317-tisíc eur.Škody na majetku počíta župa aj na budovách svojich organizácií. Doposiaľ eviduje praskliny, trhliny či popadanú omietku v troch kultúrnych zariadeniach.„Konkrétne vo Vihorlatskom múzeu v Humennom a Vihorlatskej knižnici v Humennom, ktoré sú momentálne pre návštevníkov zatvorené a taktiež v Kaštieli v Hanušovciach nad Topľou,“ konkretizovala Jeleňová.Pondelkové otrasy poškodili aj šesť škôl v okrese Humenné a po jednej v okresoch Snina, Sabinov a Bardejov. Najčastejšie išlo o poškodené steny.Následky zemetrasenia menšieho rozsahu evidujú aj v Domove v Poloninách v Novej Sedlici a v Domove sociálnych služieb v Stropkove. „Výška škôd zatiaľ nie je vyčíslená, jej rozsah aktuálne samospráva preveruje,“ dodala Jeleňová.