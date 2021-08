Občianske preukazy bez fotografií budú môcť deti i ľudia nad 65 rokov využiť k elektronickým zdravotným záznamom

Neobsahuje všetky údaje

18.8.2021 (Webnoviny.sk) - Občianske preukazy bez fotografií budú môcť osoby staršie ako 65 rokov a mladšie ako 15 rokov, ktoré nie sú držiteľmi občianskeho preukazu s elektronickým čipom, využiť na prístup k záznamom elektronickej zdravotnej knižky občana.Ako ďalej v tlačovej správe informuje ministerstvo vnútra , práve v týchto dňoch predmetné doklady vydávajú a zasielajú na adresu trvalého pobytu občana bezplatne na základe údajov z Registra fyzických osôb. Rezort zároveň upozorňuje, že takéto občianske preukazy nie je možné využiť ako cestovné doklady.„Občiansky preukaz bez podoby tváre je vizuálne identický so štandardným občianskym preukazom, avšak neobsahuje všetky identifikačné údaje osoby ako fotografiu a podpis držiteľa," uviedlo ministerstvo s tým, že účelom dokladov je prístup k záznamom občana v ambulancii lekára či v lekárni v rámci projektu eZdravie „Podľa zákona o občianskych preukazoch sa občiansky preukaz bez podoby tváre automaticky vydáva pri narodení občana, pri udelení štátneho občianstva SR osobe do 15 rokov a pri prihlásení občana mladšieho ako 15 rokov na trvalý pobyt na území SR," vysvetlil rezort vnútra.Občiansky preukaz bez podoby tváre vydávaný pre osoby do 15 rokov bude mať podľa ministerstva platnosť 15 rokov, respektíve do vydania štandardného preukazu s fotografiou pri dovŕšení 15 rokov veku.„Na jeho platnosť nebude mať vplyv ani vydanie občianskeho preukazu dieťaťu na účely cestovania. Maloletý môže byť držiteľom oboch dokladov," zdôraznil rezort.Pre osoby staršie ako 65 rokov je občiansky preukaz bez podoby tváre vydávaný s platnosťou rovnako na 15 rokov. „Ak však občan starší ako 65 rokov požiada o vydanie štandardného občianskeho preukazu s čipom, doklad bez podoby tváre odovzdá pri jeho prevzatí," doplnilo ministerstvo.Rezort vnútra dodal, že podľa ich odhadov bude pre projekt eZdravie potrebné vydať elektronické doklady pre približne 900-tisíc občanov do 15 rokov veku a pre 400-tisíc občanov starších ako 65 rokov.